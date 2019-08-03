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ديني

في سطور.. تعرف على عميد كلية الدعوة الجديد بالأزهر الشريف

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:27 م
عميد الدعوة
عميد الدعوة
محمود ضاحي
أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر قرارًا بتكليف الدكتور أحمد حسين عميدًا لكلية الدعوة الإسلامية.

وعُين أحمد حسين" معيدًا بقسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية عام 1988 ثم تدرج في الوظائف الأكاديمية حتى عين أستاذًا بقسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية عام 2011، واختير وكيلاً للكلية في الفترة من نوفمبر 2011 حتى ٢٠١٩م إلى أن صدر قرار رئيس الجامعة بتكليفه عميداً للكلية .

وللعميد الجديد العديد من المؤلفات العلمية أهمها :

1 – " عالم الجن بين المسيحية والإسلام دراسة مقارنة " 
2 – " الوصايا العشر في العهدين القديم والجديد, وموقف الإسلام منها "
3 – " دراسات في الفرق والمذاهب الإسلامية ".
4 – " من جهود الأمة في حفظ السنة, دراسات في السنة وعلوم الحديث ".
5 – " شفاء الأمة في هدي السنة ".
6- " الخوارج – نشأتهم وتاريخهم ".

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