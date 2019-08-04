لدعم الدول الأفريقية.. إنشاء مركز إقليمي لمبادرات الصحة العامة.. برلمانيون: يرجع لدور مصر الريادي في دعم القارة..ويؤكدون: سيكون بصمة في كيان جموع المواطنين

برلمانية تكشف مزايا إنشاء مركز إقليمي لدعم مبادرات الصحة العامة

إشادة بأنشاء مركز إقليمي للصحة العام للقارة السمراء

صحة النواب: اقتراب مصر من القارة السمراء يدعمها بشكل مباشر

أكدت ممثلة الدولة المصرية خلال الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات على المستوى الوزاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، على عزم مصر إنشاء مركز إقليمي لدعم مبادرات الصحة العامة يكون مقره القاهرة، وذلك لتفعيل مبادرات الصحة العامة في الدول الأفريقية للتخلص من الأمراض والأوبئة التي تشكل عبئًا كبيرا على الدول الأفريقية الشقيقة.وأضافت أن مصر ستقدم الدعم اللوجستي ودعم الخطط لتنفيذ مبادرات الصحة العامة على غرار مبادرات مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انطلقت تحت شعار "١٠٠ مليون صحة "، موضحةً أن المركز سيكون بمثابة مشاركة للخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية لتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين، موضحةً أنه من المقرر عقد اجتماع وزاري في نوفمبر المقبل بالقاهرة لتفعيل إنشاء المقر تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقي.في هذا الإطار علقت آمنة نصير عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، على إنشاء مركز إقليمي لدعم مبادرات الصحة العامة لخدمة الدول الأفريقية، معقبة:" مصر لا تقترب من أفريقيا لتمتص خيراتها بل تدفعها إلى الأمام".وأضافت "نصير" في تصريحات لـ" صدى البلد"، أن إنشاء مركز إقليمي لخدمة الدول الأفريقية يعتبر بمثابة ترجمة عملية لصحة ما تقوم به مصر من اقتراب من القارة الإفريقية ودورها القيادي في تدعيم جميع دول القارة السمراء.وأشارت عضو لجنة الشئون الإفريقية، إلى أن هذه الخطوة الرائعة ستكون بصمة في كيان جموع المواطنين في مختلف الدول الافريقية.كما ثمن حمدي بخيت عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب جهود القيادة السياسية التي تجلت في العزم على إنشاء مركز إقليمي لمبادرات الصحة العامة لخدمة القارة السمراء.وأضاف "بخيت" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تسعى إلى الرجوع لمكانتها الريادية في القارة الأفريقية وذلك من خلال هذه المبادرات التي تتبناها مصر لدعم الدول الأفريقية، مؤكدًا على أن إنشاء مركزًا إقليمي لمبادرات الصحة العامة سيقضي ينهائيًا على الأزمات الصحية في جميع دول القارة.وأشار عضو لجنة الشئون الأفريقية، إلى أن مصر خبرات كبيرة في مجال الصحة واقترابها من القارة السمراء سيعطي دعم كبير للقارة، وسيرفع شأن مصر في عيون الأفارقة إلى السماء.وأشادت شادية هريدي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،أيضا بجهود القيادة السياسية التي تجلت في العزم على إنشاء مركز إقليمي لمبادرات الصحة العامة لخدمة القارة السمراء.وأضافت "هريدي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تقوم بواجبها تجاه القارة السمراء، لافتة إلى أن مصر تتمتع بالخبرات العالية في مجال الصحة وأن قرابها بجانب الدول الإفريقية يدعمها بشكل مباشر وذلك من خلال المبادرات التي تطلقها لدعمها.وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن البرلمان المصري قام أيضا بالاهتمام بالشئون القارة الأفريقية من خلال تخصيص لجنة أفريقية متخصصة في حل المشكلات المتعلقة بالدول الافريقية.