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تعليم

ختام امتحانات الدور الثاني.. 46428 طالبا بـ أولى ثانوى يمتحنون الكيمياء اليوم

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:14 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
يختتم اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 طلاب أولى ثانوي امتحانات الدور الثاني لامتحان مادة الكيمياء، والذي يبدأ من التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعة ونصف لينتهي في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي الملزمين بدخول امتحان الفرصة الثانية (الدور الثاني) 46.428 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأكد المسئولون عن امتحانات أولى ثانوي 2019، أن امتحانات الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى 2019، تنعقد بنظام الامتحانات الورقية وليس بنظام الامتحانات الإلكترونية.

وأوضح المسئولون عن امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، أنه بالنسبة إلى امتحانات الدور الثاني لـ الصف الأول الثانوى 2019، تقتصر أسئلتها على مناهج الفصل الدراسي الثاني التي امتحن فيها الطلاب في امتحانات مايو.

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