إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة بالبحيرة.. صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة خلال فعاليات الموجة الـ 13 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة من ازالة 154 حالة تعدى على مساحة 20351 م² ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد أملاك الدولة وتأكيد هيبتها على أراضيها واستعادة حق الشعب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين.





وأسفرت الحملة فى الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( الدلنجات - الرحمانيه - حوش عيسى - أبوحمص - كفر الدوار - بدر ) بالتنسيق مع الجهات المعنية ( الإدارات الزراعية - الآثار - الإصلاح الزراعي - الري والصرف - الشرطة ) عن إزالة 131حالة تعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بمركز كفر الدوار بمساحة إجمالية 15326م عبارة عن (تنفيذ 29 قرار إزالة حالات تعدي على أملاك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمساحة 5300م.





كما تمكنت الحملة من إزالة 3 حالات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 340م - و4 حالات تعد على الرقعة الزراعية بنطاق قرية قومبانية أبو قير بمساحه 1925متراً- وإزالة حالة تعد بنطاق قرية دفشو بمساحه 200م -و3 حالات تعد على الرقعة الزراعية بنطاق قرية الأمراء بمساحة 280م - و إزالة حالة تعد بنطاق نفس القرية على مقترح لإقامة مدرسة بمساحة 70متراً .





وتمت ازالة حالة تعد بنطاق قرية زُهرة بمساحة 100م - وحالة تعدى بقرية سيدي غازي بمساحة 225مترا - و15حالة تعد على الطرق بنطاق قرى بولين وزُهرة وكوم إشو بمساحة 845م - و47 حالة تعد على الري بنطاق قرى بولين وكوم إشو بمساحة إجمالية 2275م - 13حالة تابعة لمراقبة شمال البحيرة بقرية كوم اشو بمساحة 226م- وحالة تعد بنطاق المدينة بمساحة 80م-و 11حالة تعد علي أملاك الدولة بمساحة 3290مترًا بنطاق قرية الأمراء.





وفى مركز بدر تم فك الشدة الخشبيةبقرية عمر مكرم على مساحة 160م2 بجمعية المنوفية ،وإزالة حالة تعدي بنطاق قرية كوم القناطر بمركز ومدينة أبو حمص عبارة عن سملات خرسانية مدفونة وذلك علي مساحة 350م بالإضافة إلى إزالة 7حالات تعد علي أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 3690م2 عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الأسمنتية على أرض زراعيه بنطاق الوحدة المحلية لقرية طيبة بمركز ومدينة الدلنجات



