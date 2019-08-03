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ثقافة

اليوم الثانى لمسرحية ولاد البلد بثقافة الأقصر.. صور

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:32 م
اليوم الثانى لمسرحية
اليوم الثانى لمسرحية ولاد البلد بثقافة الأقصر..صور
شمس يونس
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الأقصر اليوم الثانى من العرض المسرحي "ولاد البلد" تأليف د. مصطفى سليم وإخراج الفنان محمد الشرقاوي مساعد مخرج مروان محمد، يوسف مسلم مخرج منفذ أحمد أمين بقصر ثقافة الطارف.

العرض من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح، بطولة نخبة من نجوم شباب المسرح المصري وهم محمد زيدان، وائل مصطفى، ياسر رفاعى، شروق عمرو، وفاء شوقى، نورهان سالم وإسراء عواد، موسيقى وألحان حازم الكفراوي. 

العرض ضمن مبادرة "مسرح المواجهة" بالتعاون مع الهيئة ووزارة الشباب والرياضة والمجتمع المدني، وتدور أحداث المسرحية عن تضحيات الجيش، يذكر أن أعضاء ونجوم الفرقة المسرحية يقومون بالتجوال بالعرض داخل قرى ومراكز ومحافظات صعيد مصر لإشباع رغبة الجمهور المتعطش للمسرح من جميع الفئات وتستمر العروض حتى ٩من أغسطس الجارى.
اليوم الثانى لمسرحية ولاد البلد بثقافة الأقصر.. صور
اليوم الثانى لمسرحية ولاد البلد بثقافة الأقصر.. صور
اليوم الثانى لمسرحية ولاد البلد بثقافة الأقصر.. صور

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