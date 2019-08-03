اليوم الثانى لمسرحية ولاد البلد بثقافة الأقصر.. صور

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الأقصر اليوم الثانى من العرض المسرحي "ولاد البلد" تأليف د. مصطفى سليم وإخراج الفنان محمد الشرقاوي مساعد مخرج مروان محمد، يوسف مسلم مخرج منفذ أحمد أمين بقصر ثقافة الطارف.





العرض من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح، بطولة نخبة من نجوم شباب المسرح المصري وهم محمد زيدان، وائل مصطفى، ياسر رفاعى، شروق عمرو، وفاء شوقى، نورهان سالم وإسراء عواد، موسيقى وألحان حازم الكفراوي.



