الكل حاول تحطيمي.. متحدية الشيخوخة المبكرة: المجتمع أراد حبسي في غرفة منعزلة..فيديو

قالت منار سعيد، متحدية الشيخوخة المبكرة، إنها تحدت مرضها ولم تجعله عائقا لها، رغم أن المجتمع بالكامل كان يريد حبسها في غرفة تنعزل فيها عن العالم، مؤكدة: "كل من حولي كان يستهدف تحطيمي".



وأضافت منار سعيد، في حوارها ببرنامج «هنا العاصمة المذاع على فضائية «سي بي سي» أنها تعلمت لغات الإنجليزية والهندية، والألمانية تعليم ذاتي، في المنزل، مشيرة إلى أنها لا تسعى لإثبات شئ لأحد، ولكن تسعى لتحدي نفسها، وقدرتها على التعلم بشكل مستمر دون أي عوائق.



وأوضحت متحدية الشيخوخة المبكرة، أنها بعد دخولها قاعة جلسات مؤتمر الشباب، تم إبلاغها ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يريدها أن تجلس بجواره، قائلة: "جلوسي بجوار الرئيس تكريم كبير لي".



