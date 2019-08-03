تعبده جماهيره وتقدم له القرابين.. الباز يواصل هجومه: أحمد خالد توفيق كاتب منافق





منوها إلى أن الكاتب الراحل كان له مقال تم نشره قبل وفاته بـ8 أيام حول رواية "جمهورية كأن" التي كتبها الروائي علاء الأسواني.



وتابع، "الباز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مقال "توفيق" والذي تحدث خلاله عن رواية علاء الأسواني الممتلئة بالعبارات والمشاهد الإباحية، أنها ترفع من سقف طموح القراء، على خلاف مقالته السابقة التي تتعلق بمهاجمته للأعمال الأدبية.



وأوضح: أنه لم يقصد مهاجمة "أحمد خالد توفيق" كشخص ولكنه هاجم كيانه الأدبي فقط، قائلا: "إنه ليس بشخص منافق ولكنه كاتب منافق".



منوها: إلى أن الحياة الأدبية في مصر تحتوي على "صنم" يسمى أحمد خالد توفيق، تعبده جماهيره وتقدم له القرابين.



وعلق الباز على الهجوم الشرس الذي تعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لمقال عن الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، قائلا " السباب والشتائم تساعد في حالة الاستقرار النفسي داخل المجتمع المصري".

قال الإعلامي محمد الباز، إن الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق من العباقرة النوادر الذين حققوا اسما وجماهيرية خالدة في التاريخ الأدبي والروائي.