صاحب فضل.. هاني شاكر يرد على وليد توفيق بعد فوزه في انتخابات الموسيقيين

نشر الفنان هانى شاكر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيه الشكر للفنان وليد توفيق الذى هنّأه على فوزه بانتخابات نقابة المهن الموسيقية والتى أسدل الستار عليها منذ أيام قليلة.





وقال هانى شاكر: "أخي الحبيب الفنان الكبير وليد توفيق كل الشكر والتقدير علي تهنئتك لي وهذا ليس بالغريب عليك فأنت دائما صاحب فضل وصديق عزيز أعتز به كثيرًا".





وقدّم الفنان اللبناني وليد توفيق التهنئة إلى الفنان هاني شاكر، لفوزه بمنصب نقيب الموسيقيين في الدورة الثانية له في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، التى جرت مؤخرًا.





ونشر وليد توفيق صورة له بصحبة هانى شاكر وعلق قائلًا "ألف مبروك للصديق العزيز الفنان هانى شاكر فوزه بمنصب نقيب المهن الموسيقية في مصر الحبيبة مبروك".





وفاز الفنان هاني شاكر رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالى، بعد أن انتهت عمليات فرز الصناديق فى جميع المحافظات والقاهرة، وتمكن "شاكر" من الفوز باكتساح على منافسه الفنان مصطفى كامل.



