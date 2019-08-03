اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض مدرب الأهلي السابق.. تأجيل قرعة الدوري الجديد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :- دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي؛ لتولي تدريب القلعة البيضاء في الموسم المقبل.- كشف المهندس عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة عن موعد إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز فى بطولة كأس مصر.- أكد محمد عبد المنعم شطة الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد الأفريقي، صعوبة أزمة إعادة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي.- أكد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات انه تم الاتفاق على تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر غدا الاحد.- أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي أن الاتجاه الإيجابي يتمثل فى عودة الجمهور إلى المدرجات.-كشف اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن مطلب أساسي لأندية الدورى الممتاز قامت بطرحه خلال اجتماع المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مع مدربي وإداريي الأندية الـ 18 فى المسابقة المحلية.- رفضت أندية الدورى الممتاز مقترحا بإقامة مباريات الدوري بين مباريات أفريقيا بسبب رغبتها فى الحصول على قسط من الراحة.