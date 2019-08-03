اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض مدرب الأهلي السابق.. تأجيل قرعة الدوري الجديد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
الزمالك يفاوض مدرب الأهلي السابق
- دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي؛ لتولي تدريب القلعة البيضاء في الموسم المقبل.
الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.. تعرف على موعد اللقاء
- كشف المهندس عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة عن موعد إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز فى بطولة كأس مصر.
شطة: أزمة الترجي والوداد ملهاش حل.. والزمالك احتمال يشارك في مونديال الأندية
- أكد محمد عبد المنعم شطة الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد الأفريقي، صعوبة أزمة إعادة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي.
تأجيل قرعة الدوري الجديد.. عامر حسين يصدم الأهلى والزمالك وبيراميدز
- أكد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات انه تم الاتفاق على تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر غدا الاحد.
مطلب وحيد لـ الأهلي خلال اجتماع اتحاد الكرة.. تعرف عليه
- أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي أن الاتجاه الإيجابي يتمثل فى عودة الجمهور إلى المدرجات.
عضو الزمالك يكشف كواليس الخلاف بين أندية الدورى وعامر حسين
-كشف اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن مطلب أساسي لأندية الدورى الممتاز قامت بطرحه خلال اجتماع المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مع مدربي وإداريي الأندية الـ 18 فى المسابقة المحلية.
أندية الدوري تصدم اتحاد الكرة .. وترفض هذا المقترح
- رفضت أندية الدورى الممتاز مقترحا بإقامة مباريات الدوري بين مباريات أفريقيا بسبب رغبتها فى الحصول على قسط من الراحة.
الزمالك يفاوض مدرب الأهلي السابق
- دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي؛ لتولي تدريب القلعة البيضاء في الموسم المقبل.
الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.. تعرف على موعد اللقاء
- كشف المهندس عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة عن موعد إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز فى بطولة كأس مصر.
شطة: أزمة الترجي والوداد ملهاش حل.. والزمالك احتمال يشارك في مونديال الأندية
- أكد محمد عبد المنعم شطة الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد الأفريقي، صعوبة أزمة إعادة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي.
تأجيل قرعة الدوري الجديد.. عامر حسين يصدم الأهلى والزمالك وبيراميدز
- أكد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات انه تم الاتفاق على تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر غدا الاحد.
مطلب وحيد لـ الأهلي خلال اجتماع اتحاد الكرة.. تعرف عليه
- أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي أن الاتجاه الإيجابي يتمثل فى عودة الجمهور إلى المدرجات.
عضو الزمالك يكشف كواليس الخلاف بين أندية الدورى وعامر حسين
-كشف اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن مطلب أساسي لأندية الدورى الممتاز قامت بطرحه خلال اجتماع المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مع مدربي وإداريي الأندية الـ 18 فى المسابقة المحلية.
أندية الدوري تصدم اتحاد الكرة .. وترفض هذا المقترح
- رفضت أندية الدورى الممتاز مقترحا بإقامة مباريات الدوري بين مباريات أفريقيا بسبب رغبتها فى الحصول على قسط من الراحة.