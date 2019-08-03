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مناسك الحج.. أحمد موسى: تيسيرات من السعودية لـ تغطية وسائل الإعلام.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:39 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تيسيرات كبيرة من المملكة العربية السعودية لوسائل الإعلام لتغطية مناسك الحج.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تيسيرات كبيرة من المملكة العربية السعودية من أجل تقليل فترات انتظار الحجاج في المطارات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" خدمات التأشيرات الإلكترونية وفرت كثيرا على ضيوف الرحمن".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أتمنى أن يكون حجاج مصر ضمن منظومة الطريق إلى مكة، وهذه المنظومة تتيح للحجاج الانتهاء من كافة إجراءات السفر والجوازات والجمارك قبل مغادرة مصر".

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