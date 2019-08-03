مناسك الحج.. أحمد موسى: تيسيرات من السعودية لـ تغطية وسائل الإعلام.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تيسيرات كبيرة من المملكة العربية السعودية لوسائل الإعلام لتغطية مناسك الحج.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تيسيرات كبيرة من المملكة العربية السعودية من أجل تقليل فترات انتظار الحجاج في المطارات.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" خدمات التأشيرات الإلكترونية وفرت كثيرا على ضيوف الرحمن".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أتمنى أن يكون حجاج مصر ضمن منظومة الطريق إلى مكة، وهذه المنظومة تتيح للحجاج الانتهاء من كافة إجراءات السفر والجوازات والجمارك قبل مغادرة مصر".

