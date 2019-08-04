عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الاستثمار في البشر استراتيجية دولة وليس عنوانا.. فيديو

قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الاستثمار في البشر ليس عنوانا وإنما استراتيجية دولة.



وأضاف "مقلد"، خلال استضافته ببرنامج "اليوم وغدا"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال العقود السابقة لم نشاهد الدولة المصرية تتحرك كل هذه التحركات في وقت واحد، معقبا أن عقود طويلة مرت علي الدولة المصرية كانت فيها البنية التحتية التي تصل القري 10% فقط.



وأشار إلى أن البنية التحتية للقرى خلال الـ10 سنوات الماضية، وصل الصرف الصحي للقرى بنسبة 35%.



وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الاستثمار في البشر يعني أن مصر أصبحت بدون فيروس سي، لافتا إلى أن مصر كافحت فيروس سي وأصبحت على مصاف الدول التي تتوجه إليها السياحة العلاجية من جميع العالم.

