البيطريين: اللجان البيطرية تشرف وتتأكد من اتباع الذبح الإسلامي

قال الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن توقف اللجان البيطرية عن السفر والتي تتكون من أربع جهات مشتركة من وزارة الصحة، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، يزيد الحمل على المحاجر الصحية والتي تتحمل أعباء مضاعفة.



وأكد نبيل، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن اللجان البيطرية لها دور هام جدا وهي إحدى معايير التأكد من جودة المجازر واللحوم ومطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها، مضيفا أنها تعد من أهم أسباب الحفاظ على حياة المواطنين لضمان خلو الذبائح من الأمراض.



وأوضح عضو المجلس، أن اللجان البيطرية تشرف وتتأكد من اتباع الذبح الإسلامي في دول المنشأ، مضيفا أنه على وزارة الزراعة مراجعة قراره للسماح بعودة اللجان البيطرية مرة أخرى.



وأشار إلى أن سبب توقف اللجان بناء على طلب المستوردين الذين يتحملون نفقات لجان السفر.



وقررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان سابق حظر سفر أي بعثات أو وفود أو لجان بيطرية للدول المرجعية التي تطبق المعايير الدولية التي تقرها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لفحص ما يتم استيراده من الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها أو مخلفاتها.



ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 340 لسنة 2019، يقتصر سفر اللجان البيطرية إلى الدول التي لم يتم الإشارة إليها في القرار، وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة.



وأضافت: أنه يأتي استيفاءً لإجراءات الحجر البيطري لكافة الرسائل المستوردة بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولمدة لا تجاوز الثلاثة أيام.

