ثور هائج يقتل رجلاً بطريقة وحشية في مهرجان إسباني.. لن تصدق ما حدث

أظهرت لقطات صادمة لحظة تعرض رجل لهجوم قاتل من ثور هائج بمهرجان إسباني.

وأوضحت اللقطات المروعة الرجل وهو يسرع خطواته نحو المنصة للهروب من الثور الهائج في مهرجان إسباني سنوي يقام في بينوسو ، في مقاطعة أليكانتي، إسبانيا يوم الخميس الماضي.

وأمكن رؤية الثور وهو يتجه نحو الرجل بأقصى سرعة، ليطرحه أرضًا ويحمله من فخذه الأيسر على قرنه الحاد.





واصطدم الرجل فى درج موضوع على الأرض بينما واصل الثور العنيف هجومه.





وهرع المتفرجون لمساعدته لكنهم لم يتمكنوا من إحباط الثور لأنه استمر في ضرب الرجل.





وتمكن أحد المارة من تحويل انتباه الثور ما تسبّب في هروب الوحش في الاتجاه الآخر، حيث هرع العديد من الرجال إلى مساعدة الضحية الذى توفى أثناء العملية الجراحية بسبب تمزق كبير في الشريان تسبب في نزيف حتى الموت.



