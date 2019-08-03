مصطفى وزيري يعلن عن تطويرات أثرية ضخمة بالعام 2019





لافتا إلي أن تلك الاكتشافات ستكون على مستوى الجمهورية وليست في الأماكن والمحافظات المعتادة مثل الأقصر والأهرامات.



وتابع، "وزيري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هناك العديد من البعثات المصرية الكبري في كافة أنحاء الجمهورية، بهدف التنقيب والبحث عن المقابر والمناطق الأثرية الجديدة.



ونوه، إلى أن هناك عدة متاحف أثرية جديدة سيتم افتتاحها في طنطا، الغردقة وشرم الشيخ، مشيرا إلي أن الاهتمام الأثري والسياحي ليس مقتصرا على القاهرة فقط.



وأضاف، أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة والقيادة السياسية بتطوير مهام وزارة الآثار، وهو ما يظهر في اجتماعات رئاسة الوزراء.

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إن هناك العديد من الاكتشافات الأثرية التي سيعلن عنها خلال العام الجاري 2019.