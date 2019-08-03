برلماني يوضح فوائد تنقية البطاقات التموينية للمرحلة الرابعة





لافتًا إلى أن الشروط التي قدمتها الوزارة عادلة جدًا حيث أن تكلفة دعم المواطن شهريًا تعادل 125 جنيها في 7 ملايين بطاقة تموينية تتحملها الدولة شهريًا.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هذه المعايير التي وضعها الوزارة تحافظ على ميزانية الدولة وتعيد تحويل مسارها إلى القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى دعم مثل التعليم والتامين الصحي الشامل وتدعيم الأسر الأكثر احتياجًا وزيادة المعاشات ورواتب.



كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد وضعت 12 محددا جديدا لمن لا يستحقون الدعم على أن يتم حذفهم من البطاقات التموينية عبر 3 مراحل وسيتم تنفيذ المرحلة الرابعة قبل نهاية الشهر الجارى بعد فحص التظلمات.



وينشر "صدى البلد " المحددات التى وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تصل إلى 12 شرطا من معايير استبعاد غير المُستحقين من منظومة الدعم خلال 4 مراحل كالتالي استهدفت فيها:



1- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر

2- الأسرة لديها اكثر من 3 سيارات

3- استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات فأعلى في الشهر

4- الأسرة لديها قيمة مضافة اكثر من 200 الف جنيه

5-امتلاك حيازات زراعية تصل لـ 15 فدانا

6-أصحاب الوظائف الإدارية العليا

7-استهلاك فاتورة المحمول تزيد على 800 جنيه/شهر

8-متوسط مصاريف المدارس 50 ألف جنيه لأكثر من طفل

9-سداد ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه

10- امتلاك سيارة فارهة

11- الأسرة لديها مرتب حكومى أكثر من 15 ألف جنيه

12 اسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المعايير التي قدمتها وزارة التموين لتنقية بطاقات التموين في المرحلة الرابعة، معقبًا :" ميزانية الدولة حرام تتحمل كل هذه الأعباء".وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك أكثر من 7 ملايين بطاقة تموينية تتحملها الدولة اغلبهم بعضهم لا يستحق الدعم.