التلوث ومياه الصرف الصحي تهدد صحة أهالي عزبة البكاتوشي بالإسكندرية

استغاث المواطن كريم طارق مصطفى بعزبة البكاتوشى "الفدان الأبيض" بالإسكندرية في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى بالمنطقة.



وقال فى رسالته : تحولت أغلب الشوارع بعزبة البكاتوشي بمنطقة العوايد بالإسكندرية إلى برك ومستنقعات من المجارى ومياه الصرف الصحى.



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