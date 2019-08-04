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بين الناس

التلوث ومياه الصرف الصحي تهدد صحة أهالي عزبة البكاتوشي بالإسكندرية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:07 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن كريم طارق مصطفى بعزبة البكاتوشى "الفدان الأبيض" بالإسكندرية في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى بالمنطقة.

وقال فى رسالته : تحولت أغلب الشوارع بعزبة البكاتوشي بمنطقة العوايد بالإسكندرية إلى برك ومستنقعات من المجارى ومياه الصرف الصحى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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