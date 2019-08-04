مركز شباب الوقف بقنا يتحول إلى مقلب قمامة وملجأ للخارجين على القانون

يعاني مركز شباب الوقف، شمال محافظة قنا، من إهمال مسئولي وزارة الشباب والرياضة بقنا، والذي تبلغ مساحته 17 قيراطا، ويعتبر المتنفس الوحيد لدى الشباب، حيث كان يخدم 30 ألف مواطن من شباب وأطفال وذوي احتياجات خاصة، ولكن المبنى غير آدمي بكل صفاته.





وقال إبراهيم أبو تمام، عضو بمركز شباب الوقف فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد : إن مركز الشباب بمدينة الوقف هو المكان الوحيد الذي ينفس الشباب فيه عن رغباتهم، ويحميهم من الضياع في أماكن أكثر خطرًا، لذلك أطالب ببناء سور للمركز، حيث كان يوجد سور منهار منذ عدة سنوات، ولا يوجد أدنى اهتمام ببناء السور؛ منعًا لقلبه مقلب للقمامة من قبل الأهالي، ولولا وقوف أعضاء مجلس إدارة مركز الشباب، لتحول إلى ملجأ للخارجين على القانون ومقلب للقمامة.



