الرئيس السيسي يطلق مبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا..وبرلمانيون: ستترك بصمة في وجدان المواطن.. ويؤكدون: ستحسن ظروفه الاقتصادية

برلمانية تكشف مزايا إنشاء مركز إقليمي لدعم مبادرات الصحة العامة

بـ23 مليون جنيه.. برلمانية: مبادرة حياة كريمة تدعم القرى الأكثر احتياجا

برلماني: مبادرة حياة كريمة تحد من ارتفاع نسبة الفقر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.في هذا الإطار أشادت آمنة نصير عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي التي تجلت في إطلاق مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر فقرًا، معقبة:" مبادرة كريمة من مسؤول كريم".واكدت "نصير" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي يسعى إلى الارتقاء بالمواطن من خلال مبادرة حياه كريمة التي تستهدف دعمه بشكل مباشر، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستترك بصمة في وجدان المواطن وسيشهد التاريخ أن مصر في عهد الرئيس السيسي قدمت العديد من المبادرات التي تأخذ بيد المواطن إلى النجاح والتقدم والازدهار.كما ثمنت شادية هريدي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جهود الرئيس السيسي في إطلاق مبادرة حياة كريمة خلال مؤتمر الشباب السابع، بالعاصمة الإدارية، والتي تأتي استمرارا للمبادرة التي تم إطلاقها من قبل.وأضافت "هريدي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه المبادرة تستهدف دعم القرى الأكثر أحتياحًا، لافتة إلى أنها كانت لها تجربة حقيقية في هذا الأمر داخل دائرة أمبابة القديمة حيث أن هذه الدائرة كانت تعاني من سوء حقيقي في خطوط الصرف الصحي.واكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، انها قامت بالتواصل مع الجهات المعنية بهذا الأمر وتمت الاستجابة السريعة بصرف مبلغ 23 مليون جنيه لتغير خطوط الصرف الصحي بالكامل.وأشاد حمدي بخيت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب،أيضا بمبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب السابع، بالعاصمة الإدارية، والتي تأتي استمرارا للمبادرة التي تم إطلاقها من قبل.وأضاف "بخيت" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك نسبة كبيرة من الشعب المصري يحتاج إلى حياة كريمة، لافتًا إلى أنه في حين نعانى ارتفاع نسبة الفقر في مصر لابد من وجود هذه المبادرات التي تعمل على تحسين الظروف الاقتصادية لدى المواطن.وأشار عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان إلى ضرورة تكثيف الجهود لخدمة المواطن وتحسين ظروفة في جميع المجالات حتى يشعر بالتحسن على أرض الواقع، مطالبًا بمشاركة جميع الشباب في مؤتمرات الشباب التي تكون تحت رعاية الرئيس السيسي لسماع مشاكلهم وعلاجها.