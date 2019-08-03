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تعليم

كل ما تريد معرفته عن موعد استخراج بطاقات الترشيح والأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:34 م
صدى البلد
كريم عاطف
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق خلال مؤتمر صحفي، الأحد الماضي، حيث ينتظر الطلاب استخراج بطاقة الترشيح والتي أكدت الوزارة استخراجها عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية ثم التقديم بالجامعات، كما يسمح بالتحويل لطلاب المرحلتين وتقليل الاغتراب.

ونوضح للطلاب الاوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد طباعة بطاقات الترشيح:

1- بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني وتوفير صورتان منها

2- إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و5 صور منها.

3- طباعة صورة من البطاقة الشخصية للطالب

4- احضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور

5- توفير شهادة التفوق الرياضي أن وجد.

6- 6 صور شخصية 4x6 .

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