كل ما تريد معرفته عن موعد استخراج بطاقات الترشيح والأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق خلال مؤتمر صحفي، الأحد الماضي، حيث ينتظر الطلاب استخراج بطاقة الترشيح والتي أكدت الوزارة استخراجها عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية ثم التقديم بالجامعات، كما يسمح بالتحويل لطلاب المرحلتين وتقليل الاغتراب.ونوضح للطلاب الاوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد طباعة بطاقات الترشيح:1- بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني وتوفير صورتان منها2- إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و5 صور منها.3- طباعة صورة من البطاقة الشخصية للطالب4- احضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور5- توفير شهادة التفوق الرياضي أن وجد.