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تعليم

جامعة عين شمس تستقبل طلبات التحويلات.. اليوم

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
ياسيمن سامى
تستقبل جامعة عين شمس، اليوم الأحد، طلبات الراغبين في التحويلات للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩، اعتبارا من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، بمقر مبنى "هـ" بالمدينة الجامعية طلبة.

وتتم التحويلات في إطار النسبة التي يحددها مجلس كل كلية في ضوء إمكانيات الكليات بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، مع الأفضلية للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى في التقدير العام، والتزام الطالب إثبات محل إقامته في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس .

وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مشيرا إلى ضرورة التزام الطلاب الراغبين في التحويل بتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وإثبات محل الإقامة.

وفيما يخص تحويلات طلاب الدمج وذوي القدرات الخاصة، فإن إدارة الجامعة خصصت شباك لطلاب الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة بمكتب التحويلات المركزى بجانب توفير اماكن للاستراحة والانتظار لهم وتوفير الخدمات التى تكفل راحتهم تسهيلا لعمليه التقديم.

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