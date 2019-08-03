صناع الخير: قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجاً.. فيديو

قال هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إننا بدأنا العمل على القرى الأكثر احتياجا مع بدء تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وقمنا بتنظيم قوافل طبية لإجراء عمليات العيون، في 5 قرى في مبادرة حياة كريمة .





وأضاف هاني عبد الفتاح في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قرية دار السلام التي تبعد عن محافظة الفيوم بـ 90 كيلو مترًا كان تعاني من مشاكل كبيرة ومتواجدة بين جبلين وتعاني من الثعابين والعقارب.





وتابع هاني عبد الفتاح:" قمنا تنظيم قوافل صحية وبدأنا في مشروع توصيلات المياه داخل قرية دار السلام، وبعض المنازل كانت تعاني من عدم توافر حياة بها ونقوم بهدم المنازل وإعادة بنائها من جديد، ونقوم بفرش المنازل التي يتم إعادة تأهيلها بالكامل".



