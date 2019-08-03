شريف مدكور يكشف صعوبة السرطان ويوجه نصائح للمصابين بالمرض

أعرب الاعلامى شريف مدكور عن مدى صعوبة علاج مرض السرطان، مؤكدا انه امر صعب للغاية وهو ما اعلن عنه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا : "ربنا يرحم جدودي والحمد لله إنهم ماشافوش حفيدهم الأكبر مريض مكنش حد فيهم هيستحمل اللي أهلي شايفينه ومستحملينه.. الموضوع صعب".



وتاتى الصعوبة التى المح اليها شريف مدكور بعد دخوله فى تفاصيل اخرى للمرض ولعل من ابرزها تساقط الشعر وأزمة فى شبكية العين، وبرغم كل هذه الصعوبات التى يواجهها شريف مدكور إلا انه ظل صامدا مؤكد قدرته للتغلب على المرض اللعين.



ويتغلب شريف مدكور على المرض بحب المحيطين به ولعل اقربها عندما نشر صورة عبر حسابه بموقع انستجرام مع مدرسته فايقة، التى ظلت تدعو له يوم اجراءه لعميلة جراحية بعد إعلانه الإصابة بسرطان القولون ونالت الصورة العديد من التعليقات، ومنها للفنان كريم فهمى والذى تمنى له الشفاء العاجل.



ويمر الإعلامي شريف مدكور بأزمة صحية قوية في الفترة الأخيرة، بسبب إصابته بمرض سرطان القولون، إلا أنها لم تمنعه من الاستمرار في تقديم برنامجه "4 ‏شارع شريف" حاليًا على قناة الحياة.‏



ووجه شريف مدكور، عدة نصائح لمرضى السرطان ممن يتناولون جرعات من الكيماوي، عبر صفحته على فيسبوك، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة استشارة الطبيب المعالج فى هذه النصائح قبل القيام بها ولعل من ابرزها ضرورة حلاقة الشعر قبل ان يتساقط.