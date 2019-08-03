اخبار الحوادث.. جنين مجهول النسب وراء قتل شاب.. وأخ يقتل شقيقه صعقا بالكهرباء وأب يعذب ابنته

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، حوادث مأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، لاسيما قرارات للنيابة وغيرها.
*جنين مجهول النسب وراء قتل فتاة لنجل شقيقتها بالعياط.. اكتشفت حمل أم القتيل رغم وفاة زوجها
كشفت تحقيقات نيابة العياط التفاصيل الكاملة في قتل فتاة لنجل شقيقتها بعدما سددت له طعنة سكين بالبطن أثناء محاولة المجني عليه فض مشاجرة بينها وبين والدته.
للمزيد من التفاصيل
*بعد 5 أيام تحريات.. كواليس سقوط عصابة مسلحة نفذت السطو علي محطة بنزين الهرم
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز السطو المسلح علي محطة بنزين بالهرم والاستيلاء علي مبلغ 350 ألف جنيه تحت تهديد السلاح.
للمزيد من التفاصيل
*اعتماد الحركة الداخلية لضباط الشرطة بدمياط
*جنين مجهول النسب وراء قتل فتاة لنجل شقيقتها بالعياط.. اكتشفت حمل أم القتيل رغم وفاة زوجها
كشفت تحقيقات نيابة العياط التفاصيل الكاملة في قتل فتاة لنجل شقيقتها بعدما سددت له طعنة سكين بالبطن أثناء محاولة المجني عليه فض مشاجرة بينها وبين والدته.
للمزيد من التفاصيل
*بعد 5 أيام تحريات.. كواليس سقوط عصابة مسلحة نفذت السطو علي محطة بنزين الهرم
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز السطو المسلح علي محطة بنزين بالهرم والاستيلاء علي مبلغ 350 ألف جنيه تحت تهديد السلاح.
للمزيد من التفاصيل
*اعتماد الحركة الداخلية لضباط الشرطة بدمياط
اعتمد اللواء إسماعيل حسين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية وتضمنت العميد محسن نجيب مأمور لقسم ثان شرطة دمياط، والعميد أحمد الشلتاوي مأمور لمركز شرطة الزرقا، والعميد أيمن إسماعيل مأمور لمركز شرطة فارسكور، والعقيد أشرف مجدي مأمور قسم شرطة السرو، والعقيد توفيق عمر مدير إدارة شرطة النجدة، ومقدم محمد البلتاجي مدير إدارة تصاريح العمل، ومقدم هيثم الجنيدي مأمور لقسم شرطة دمياط الجديدة.
للمزيد من التفاصيل
*سبت الدماء.. شاب يقتل شقيقه صعقا بالكهرباء وأب يعذب ابنته وخالة تطعن ابن شقيقتها
مشاهد مأسوية حملها اليوم السبت بين طياته بسبب المشاكل الاسرية التى هى من أهم الاسباب فى وقوع الجرائم التى تتسبب فى دمار وانهيار الاسرة بأكملها.. الدافع وراء وقوع الجرائم الاسرية ليس دافعا قويا لفعلها بل قد يكون على أتفه الاسباب حيث يتمكن الشيطان و يوسوس للانسان ليتجرد من كل معانى الرحمة والانسانية وازهاق روح حرم الله قتلها إلا بالحق.
للمزيد من التفاصيل
*خفت عليه من المخدرات.. صعيدي يقتل شقيقه صعقا بالكهرباء في قنا
لقى طالب مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء محاولة شقيقه الأكبر تهذيبه وتقويم سلوكه عقابًا له على تعاطي المواد المخدرة مع رفاق السوء.
للمزيد من التفاصيل
*آباء آخر زمن.. مقتل طفلة على يد والدها فى المقطم بعد وصلة تعذيب
تجري نيابة المقطم الجزئية تحقيقات موسعة فى واقعة مقتل طفلة على يد والدها بعد تعذيبها حتى الموت بدائرة القسم.
للمزيد من التفاصيل
*كان يدافع عن أمه.. حبس فتاة متهمة بقتل نجل شقيقتها بالعياط وحجز خال القتيل
أمرت نيابة العياط بحبس فتاة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامها بقتل نجل شقيقتها الذي تدخل لفض مشاجرة بينها وبين والدته.
للمزيد من التفاصيل
*العثور على جثة شاب طافية بمصرف محلة أبوعلي بالمحلة والأمن يكثف من جهوده
شهدت قرية محلة أبوعلي بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور على جثة شاب فى نهاية العقد الثالث من عمره مصاب بطعنات فى الرقبة و الظهر متفرقة من جسده طافية بمصرف القرية وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة.
للمزيد من التفاصيل
*مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان الخدمات الأمنية
قام اليوم اللواء طارق حسونة مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا واللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية بدائرة المديرية شملت خدمات التأمين بدائرة «قوات الأمن – نقطة التفتيش الأمنية بميت أبو شيخة - إدارة مرور المنوفية - قسم شرطة شبين الكوم – مركز شرطة شبين الكوم»، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب
للمزيد من التفاصيل
*مدير أمن الغربية يعتمد حركة تنقلات وترقيات ضباط مراكز وأقسام الشرطة
اعتمد اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية اليوم السبت، حركة تنقلات وترقيات ضباط الداخلية بمراكز وأقسام الشرطة على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.
للمزيد من التفاصيل
*غرف عمليات بمكة والمدينة للتيسير على الحجاج
تحرص وزارة الداخلية على وجودهن فى بعثتها الرسمية لتلبية إحتياجات الحجاج من السيدات، وللإطمئنان على المرضى الذين يتلقون العلاج فى مستشفيات المدينة المنورة.
للمزيد من التفاصيل
*"الداخلية" تواصل جهودها لتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال تشديد وإحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري لحماية جهود المستهلكين.
للمزيد من التفاصيل
*ضبط أكثر من 296 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال شهر
تمكنت قوات الأمن من ضبط 296 ألفا و620 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، في حملات نفذتها خلال شهر.
للمزيد من التفاصيل
*تنفيذ أكثر من مليوني حكم قضائي خلال شهر على مستوى الجمهورية
شنت أجهزة وزارة الداخلية العديد من الحملات على مستوى الجمهورية؛ أسفرت عن تنفيذ مليوني و263 ألفا و423 حكما قضائيا خلال شهر.
للمزيد من التفاصيل
*مصرع شقيقين وإصابة آخر في تصادم بالدقهلية
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة نقل على طريق "بني عبيد- ميت فارس" أمام السينما القديمة إلى حالتي وفاة ومصاب.
للمزيد من التفاصيل
*حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن المنوفية
أصدر اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، حركة تنقلات داخلية، شملت تعيين العميد محمد جلال مأمورا لمركز قويسنا.
للمزيد من التفاصيل
للمزيد من التفاصيل
*سبت الدماء.. شاب يقتل شقيقه صعقا بالكهرباء وأب يعذب ابنته وخالة تطعن ابن شقيقتها
مشاهد مأسوية حملها اليوم السبت بين طياته بسبب المشاكل الاسرية التى هى من أهم الاسباب فى وقوع الجرائم التى تتسبب فى دمار وانهيار الاسرة بأكملها.. الدافع وراء وقوع الجرائم الاسرية ليس دافعا قويا لفعلها بل قد يكون على أتفه الاسباب حيث يتمكن الشيطان و يوسوس للانسان ليتجرد من كل معانى الرحمة والانسانية وازهاق روح حرم الله قتلها إلا بالحق.
للمزيد من التفاصيل
*خفت عليه من المخدرات.. صعيدي يقتل شقيقه صعقا بالكهرباء في قنا
لقى طالب مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء محاولة شقيقه الأكبر تهذيبه وتقويم سلوكه عقابًا له على تعاطي المواد المخدرة مع رفاق السوء.
للمزيد من التفاصيل
*آباء آخر زمن.. مقتل طفلة على يد والدها فى المقطم بعد وصلة تعذيب
تجري نيابة المقطم الجزئية تحقيقات موسعة فى واقعة مقتل طفلة على يد والدها بعد تعذيبها حتى الموت بدائرة القسم.
للمزيد من التفاصيل
*كان يدافع عن أمه.. حبس فتاة متهمة بقتل نجل شقيقتها بالعياط وحجز خال القتيل
أمرت نيابة العياط بحبس فتاة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامها بقتل نجل شقيقتها الذي تدخل لفض مشاجرة بينها وبين والدته.
للمزيد من التفاصيل
*العثور على جثة شاب طافية بمصرف محلة أبوعلي بالمحلة والأمن يكثف من جهوده
شهدت قرية محلة أبوعلي بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور على جثة شاب فى نهاية العقد الثالث من عمره مصاب بطعنات فى الرقبة و الظهر متفرقة من جسده طافية بمصرف القرية وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة.
للمزيد من التفاصيل
*مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان الخدمات الأمنية
قام اليوم اللواء طارق حسونة مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا واللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية بدائرة المديرية شملت خدمات التأمين بدائرة «قوات الأمن – نقطة التفتيش الأمنية بميت أبو شيخة - إدارة مرور المنوفية - قسم شرطة شبين الكوم – مركز شرطة شبين الكوم»، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب
للمزيد من التفاصيل
*مدير أمن الغربية يعتمد حركة تنقلات وترقيات ضباط مراكز وأقسام الشرطة
اعتمد اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية اليوم السبت، حركة تنقلات وترقيات ضباط الداخلية بمراكز وأقسام الشرطة على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.
للمزيد من التفاصيل
*غرف عمليات بمكة والمدينة للتيسير على الحجاج
تحرص وزارة الداخلية على وجودهن فى بعثتها الرسمية لتلبية إحتياجات الحجاج من السيدات، وللإطمئنان على المرضى الذين يتلقون العلاج فى مستشفيات المدينة المنورة.
للمزيد من التفاصيل
*"الداخلية" تواصل جهودها لتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال تشديد وإحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري لحماية جهود المستهلكين.
للمزيد من التفاصيل
*ضبط أكثر من 296 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال شهر
تمكنت قوات الأمن من ضبط 296 ألفا و620 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، في حملات نفذتها خلال شهر.
للمزيد من التفاصيل
*تنفيذ أكثر من مليوني حكم قضائي خلال شهر على مستوى الجمهورية
شنت أجهزة وزارة الداخلية العديد من الحملات على مستوى الجمهورية؛ أسفرت عن تنفيذ مليوني و263 ألفا و423 حكما قضائيا خلال شهر.
للمزيد من التفاصيل
*مصرع شقيقين وإصابة آخر في تصادم بالدقهلية
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة نقل على طريق "بني عبيد- ميت فارس" أمام السينما القديمة إلى حالتي وفاة ومصاب.
للمزيد من التفاصيل
*حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن المنوفية
أصدر اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، حركة تنقلات داخلية، شملت تعيين العميد محمد جلال مأمورا لمركز قويسنا.
للمزيد من التفاصيل