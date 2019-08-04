الداخلية فى يوم.. ضبط أكثر من 296 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال شهر.. والقبض على 3 أشخاص سرقوا مدرسة بالإسكندرية وأشعلوا النيران فيها

ضبط 11 طن ملح سياحات داخل مصنع تعبئة في حملة تموينية بشوارع زفتي ..صور

ضبط شقيقين لاحتجازهما سائق توك توك والتعدى عليه لخلافات بينهم بالخليفة

ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما أسلحة لاستخدامها فى ارتكاب جرائم السرقة

تمكنت قوات الأمن من ضبط 296 ألفا و620 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، في حملات نفذتها خلال شهر.وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 208 ملايين و713 ألفا و724 جنيها، وقد اتخذت الإجراءات القانونية.كما ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 11 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع تعبئة بعزبة المصري بزفتي قبل بيعها للجمهور .كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتوافر معلومات حول قيام "محمد الكيلاني" 38 سنة مقيم بعزبة المصري بدائر قسم زفتي بجلب كميات من ملح السياحات والمسبب للمرض الفشل الكلوي وبيعه داخل عبوات مغشوشة وبيانات تجارية وهمية .ونجح ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم داخل المصنع وبداخله 11 طن ملح سياحات فاسد قبل بيعها للجمهور .وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الحادث .فيما نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بنشوب حريق في مكتب إداري داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، وتم إخماده دون حدوث إصابات.تقرر تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية حيث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - جميعهم مُقيمين بدائرة القسم.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بدافع السرقة، وقيامهم بدخول المدرسة (بإسلوب تسلق السور) ، والاستيلاء على (كمية من مقابض الأبواب ومحابس المياه ، ميكرفون ، أكلاشيه أرقام) ، وعقب ذلك قاموا بإشعال النيران بالمكتب المُشار إليه لإخفاء معالم جريمتهم ، وأرشدوا عن المسروقات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وفى سياق متصل تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط شقيقين قاما باحتجاز سائق "توك توك" والتعدى عليه لخلافات بينهم.كانت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (شقيقين مطلوب التنفيذ على أحدهما فى قضية "ضرب" مقيمان بدائرة القسم)، وبصحبتهما (سائق توك توك - مقيم بدائرة القسم مصاب "بسحجات متفرقة بالجسم وأثار تقييد باليدين والرقبة").واعترف المتهمان أمام العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة باحتجاز المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، وأضافا أن المجني عليه يعمل سائق على مركبة "توك توك" ملك أحدهما ، وأنه أبلغهما باكتشافه سرقة المركبة المشار إليها ، فقاما بتحرير محضر بواقعة السرقة.وأقرا بأنهما نظرًا لاعتقادهما أن المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة، قاما باستدراجه لمنطقة سكنهما بدعوى البحث عن المركبة المشار إليها، ثم قاما باحتجازه بالشقة سكنهما لإجباره على إعادة المركبة، بسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بأقوالهما، واتهمهما بارتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.فيما ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما طبنجة صوت وسلاح أبيض لاستخدامها فى ارتكاب جرائم السرقة.كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس اشتبهت أثناء قيامها بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم فى سيارة "بدون لوحات معدنية خلفية" يستقلها شخصان، وحال استيقافها لاذ قائدها بالفرار.قامت القوة الأمنية، على الفور بملاحقتها ، وتم السيطرة على مستقليها وضبطهما وتبين أن أحدهما "سبق اتهامه فى قضية "سلاح نارى" ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" وعثر داخل السيارة على (طبنجة صوت - 3 طلقات لذات العيار - سلاح أبيض "مطواة").وبمناقشة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخدامها فى سرقة المواطنين عقب تتبعهم من منطقة البنوك، وعدم تثبيت اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة للحيلولة دون ضبطهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.