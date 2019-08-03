المحاكمات فى يوم.. التأجيل للمتهمين بمحاولة الاستيلاء على مبنى الأمن الوطني بشبرا .. و5 أكتوبر جلسة قاتلي والد طفل البامبرز في المطرية

- تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اقتحام قسم مدينة نصر

-تأجيل استئناف الداخلية على حكم دفع تعويضات لـ 13 من أسر شهداء لجلسة 8 أكتوبر



قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لجلسة 5 أغسطس الجاري.



كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.



كما قررت دائرة التعويضات بمحكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من وزارة الداخلية على أحكام التعويضات الصادرة لـ 13 من أسر شهداء والتي تقدر بـ 2 مليون و 600 ألف جنيه، في قضية مذبحة بورسعيد لجلسة 8 أكتوبر للإعلان.



وكانت المحكمة الجنايات أصدرت حكما بأحقية 13 أسرة بتعويضات تقدر بــ 2 مليون و 600 ألف جنيه وقامت وزارة الداخلية بالاستئناف على الحكم.



كما أن النقض رفضت الطعون المقدمة من 52 متهمًا بينهم 10 صادر ضدهم حكما بالإعدام حضوريا، ومتهم صدر ضده حكم غيابي في قضية مذبحة استاد بورسعيد.



وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم، حيث أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، وتربصوا بهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري.



وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت بإعدام 11 متهمًا، بينهم متهم غيابيًا فى حين صدرت باقى أحكام الغياب حضوريا، ومعاقبة 10 متهمين بالسجن لمدة 15 عامًا و 15 متهمًا آخرين بالسجن 10 سنوات، كما عاقبت ذات المحكمة 11 متهمًا بالسجن 5 سنوات، وقضت بمعاقبة 4 متهمين بالحبس مع الشغل 5 سنوات بينهم مدير أمن بورسعيد الأسبق ومدير النادي المصري، وعاقبت المحكمة متهمًا وحيدًا بالسجن لمدة عام، وقضت ببراءة 21 متهمًا في القضية من التهم المنسوبة إليهم.



فيما قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين بمحاولة الاستيلاء على الأراضي المقام عليها مبنى الأمن الوطني وعدد من المصالح الحكومية بمنطقة الساحل بشبرا لجلسة 5 أكتوبر المقبل.



وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة متهم بالنصب و4 مسئولين بالشهر العقاري إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 4000 متر مقام عليهم مبنى الأمن الوطني وإدارة التموين والسجل المدني بالساحل ومطافي المرسي والتي تقدر قيمتها بـ170 مليون جنيه.



وأوضحت بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عمومين الأول (باحث أول قانوني وعضو فني بمأمورية الشعر العقاري بالساحل - وباحث أول قانوني بمكتب توثيق المطرية - وموثق بمكتب توثيق المطرية) سهلوا الاستيلاء بغير حق ونية التملك للمتهم الرابع "ع.ع" على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.



وأضافت التحقيقات أنه بتاريخ 16 ديسمبر 2013 قدم المتهم "ع.ع" شهادة كشف رسمي مصطنعة بواسطة مجهول مع علمه بذلك واشتراكه معه ومنسوب صدورها زورا لمأمورية ضرائب الساحل وممهورة بخاتم مقلد على تلك الجهة غرار الصحيح ومزيلة بتوقيعات مزورة ومنسوبة زورا لموظفي تلك الجهة ومفادها أن العقار مكلف باسم رالف جرين عن الفترة من عام 1991 حتى 2012 وذلك لإزالة التناقض وأنه بالتواطؤ مع العضو الفني سالف الذكر فأغفل العضو الفني عمدا التحقق من صحة الكشف المصطنع بالمخالفة للمادة 181 من تعليمات الشهر العقاري كما أغفل عمدا الاطلاع واثبات ما دون بدفتر الممنوعين من التصرف والخاضعين للحراسة من أن رالف جرين وعائلته خاضعين للحراسة منذ عام 1961 وهو الأمر الذي يتعين معه إيقاف إجراءات الشهر.



وتبين من التحقيقات أنه بالرجوع للجهات المعنية أفاد مسئولي جهاز تصفية الحراسات بعدم ضم تلك الأرض ضمن الأموال والممتلكات الخاصة للحراسة وذلك لصدور قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء عليها للمحافظة وسداد التعويض المالي لراف جرين بمبلغ 13175 جنيه كما شكلت لجنة لفحص قطعة الأرض وتبين إقامة مبنى أمن الدولة عليها وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافي المرسي.



وذكرت التحريات أنه عقب ذلك توجه المتهم ع.ع لمكتب توثيق المطرية وبالتواطؤ مع الموثق المختص تمكن من إتمام إجراءات الشهر والتصديق على قطعة الأرض كما أعقبها تم إدخال قطعة الأرض والمقدر قيمتها بمبلغ 170 مليون جنيه قيمة المتر 50 ألف جنيه بتلك المنطقة بكورنيش النيل فى دعوى التفلسية المقامة ضد المتهم ع.ع وانه بناء على العقد المشهر انف البيان قدمت طلبات لمأمورية ضرائب الساحل لتغيير تكلفة الارض باسمه بدلا من وزارة التجارة.



كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والد «طفل البامبرز» في المطرية لجلسة ٥ أكتوبر.



صدر القرار برئاسة المستشار محسن مبروك وعضوية المستشارين محمد أحمد وأحمد أبو عمر حسن، وسكرتارية محمد عطية.



ووجهت النيابة للمتهمين "ه ع" ٢٠ سنة طالب، "أ م" ٢٠ سنة،فراش، "ع ف" ٥٣ سنة مكوجي، "ح ع" ١٩ سنة طالب، "ا أ" هارب، تهمه قتل "ع م" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقد العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ابيض مطواة وسكين، وقاموا بالتربص به في المكان الذي أيقنوا بتواجده فيه ثم انهال عليه المتهمان الأول والثاني طعنا بالسلاح قاصدين إزهاق روحه، وذلك حال تواجد المتهمين من الثالث حتي الخامس بمكان الواقعة لشد أزريهما دون إغاثته وأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي.



تعود تفاصيل الواقعة، إلى تبلغ المقدم محمود محمد سليمان رئيس مباحث شرطة المطرية وما توصلت إليه التحريات إلى قيام المتهمين بارتكاب الواقعة علي أثر خلافات سابقة اتفقوا فيما بينهم علي قتل المجني عليه رغبة في الانتقام منه لقيامه برفض العدول عن اتهامه لذويهم بقتل ابنه "طفل البامبرز"، فتوجهوا إلي مسكن الأخير وقام المتهم الأول باستدراجه بالنداء عليه وتهديده بالقتل له هو وأسرته في حالة رفضه الخروج من المسكن، وكان باقي المتهمين في انتظاره، حتى خرج المجني عليه خوفا من بطشهم، فقام المتهم الأول والثاني بالتعدي عليه مستخدمين سلاحا أبيض "مطواة وسكين"، وقام باقي المتهمين بالتواجد من محل الواقعة دون إغاثته قاصدين إزهاق روحه.



وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات الجريمة، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



