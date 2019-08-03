تعبنا يا دنيا من التخبيط.. ريهام سعيد تنشر فيديو لأغنية لـ محمد فؤاد

شاركت الاعلامية ريهام سعيد جمهورها فيديو عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



الفيديو عبارة عن مقطع من اغنية للفنان محمد فؤاد "سقف بيوتنا" وعلقت قائلة "تعبنا يادنيا من التخبيط".



وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد عادت لبرنامجها بعد رحلة مرضها الصعبة وتوقفها لمدة شهر بعد إصابتها بميكروب فى غضروف الأنف، ما أدى إلى التخلص من كل غضاريف وعظام أنفها.



وأوضحت ريهام سعيد فى تسجيل صوتى لها، أنها حدثت لها معجزة وقام الطبيب المعالج لها حسام فودة ببناء أنف جديد من الأذنين.



وأشارت فى فيديو لها إلى أنها تتعرض لحملة من التشهير والتكذيب لمرضها، لافتة إلى أنها لا تحتاج لأى شيء فلن تزيد شهرتها أو متابعوها حين تدعى المرض كما يزعمون، وأنها نجت من هذه الكارثة لأنها سيدة محترمة فعلت الكثير من الخير.

