ضبط 43 قضية ضرائب عامة و 12 مصنفات سمعية وبصرية



وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات و مباحث الضرائب والرسوم، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (241) قضية متنوعة.كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (43) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (4) قضايا.كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (12) قضية (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات).