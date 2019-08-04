التموين: غرف عمليات واستعدادات بالمحافظات لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة في العيد

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاتها التابعة علي مستوي الجمهورية نحو 71 شادرا لبيع السلع الاستراتيجية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 20%.



قال تقرير صادر عن الوزارة إن هناك خطة عمل خلال فترات العيد وما قبله، لاستمرار عمليات البيع بالأسعار المعلنة والمحددة من " التموين" بالاضافة إلى استمرار عمل المخابز خلال عيد الأضحى وتنظيم حملات رقابية علي الأسواق المختلفة لمنع التلاعب في الأسعار أو تسريب منتجات أومواد غذائية غير صالحة وغير جيدة.



حددت الوزارة أسعار بيع اللحوم الطازجة البرازيلي بـ110 جنيه والسوداني بـ85 جنيه والضأن بـ95 جنيه، أما سعر كيلو الضأن الحي بـ 62 جنيه والدواجن المجمدة بـ37 جنيه.



وأوضحت الوزارة أن هناك حملات رقابية سيتم تنظيمها خلال فترات العيد بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لإحكام الرقابة علي الاسواق لمنع نفاد أي منتجات منتهية الصلاحية أو مغشوشة ومجهولة المصدر للإضرار بصحة المواطنين.