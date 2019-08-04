مكافحة الجرائم التموينية تسفر عن ضبط 5 قضايا متنوعة بنطاق القاهرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال تشديد وإحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الإستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجارى لحماية جهود المستهلكين.



أسفرت جهود إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (صاحب مخزن زيت طعام - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر قدرها (4 طن زيت طعام "مجهولة المصدر" - 2 تنك - 120 جركن فارغ "معدة للتعبئة" – ميزان) ، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط (مسئول عن محل قطع غيار معدات - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول - مقيم بذات الدائرة).. لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار المعدات مجهولة المصدر ، وعثر بداخل المحل على (13,080 قطعة غيار متنوعة "جميعها مجهولة المصدر) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



فيما تم ضبط (صاحب مخبز سياحى - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان - مقيم بذات الدائرة) لإدارته المخبز بدون ترخيص ، وتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم المنصرف للمخابز البلدية المرخصة قدرها (500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات - كائن بدائرة قسم شرطة النزهة.. لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر ، وقيامه بتغيير بلد المنشأ المدون بها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.. حيث عثر بداخل المخزن على (عدد 181,275 ألف قطعة غيار سيارات مختلفة) ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



فيما تم ضبط (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول مستقلًا سيارة لنقل الدقيق البلدى المدعم.. محمل عليها (8,300 طن دقيق بلدى مدعم).. وبمواجهته إعترف بقيامه بتجميع الدقيق المنصرف للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

