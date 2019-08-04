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حوادث

ضبط 27 قطعة سلاح و106 قضايا مخدرات وأكثر من ألفي مخالفة مرورية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:02 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
رامى المهدي - عمرو خليفة
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة حملات مكبرة لضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية


أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 27 قطعة سلاح نارى بحوزة 24 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(4) بنادق آلية، و (7) بنادق خرطوش، و (16) فرد محلى، و (73) طلقة مختلفة الأعيرة، و (5) خزينة ، و (182) قطعة سلاح أبيض.


و فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49259) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(162) حكم جناية، و (14706) حكم حبس جزئى،و (3185) حكم حبس مستأنف، و (24619) حكم غرامة، و (6587) حكم مخالفة .

وفى سياق متصل بمجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (106) قضية مخدرات بحوزة (112) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 33,750 كيلو جرام)،و كمية من مخدر الحشيش وزنت (2,985 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,384 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 505 جرام) ، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 100 جرام)، و عدد (1667) قرص مخدر .

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (28) متهم.
و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (7) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضم (13) متهم، إرتكبوا (15) حادث سرقة متنوع.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (488) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال فحص السائقين: فحص (74) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (4) منهم .

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (28718) مخالفة مرورية متنوعة، (1440) مخالفة مرافق متنوعة.

و فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (20) قضية مصنفات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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