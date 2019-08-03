اخبار الفن.. سرقة تامر عبد المنعم.. نانسى عجرم بـ فستان شفاف.. ومتابعة تهين ناهد السباعي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
بـ فستان أبيض مفتوح وشفاف.. إطلالة نانسى عجرم فى مهرجان بنزرت بتونس.. شاهد
كشفت الفنانة نانسى عجرم عن الاطلالة الاولى لها خلال حفلها اليوم ضمن فعاليات مهرجان بنزرت بتونس حيث ظهرت مرتدية فستانا أبيض مفتوحا وشفافا.
عيشي عيشة أهلك.. متابعة تسب ناهد السباعى والفنانة تعنفها بقوة
هاجمت الفنانة ناهد السباعي أحد متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث وجهت لها اتهاما بتقليد جنيفر لوبيز وأنها لا يمكن ان تصل الى مستواها الفنى.
تامر عبد المنعم يكشف عن سرقة حسابه على فيسبوك
كشف الفنان تامر عبد المنعم عن استرجاع حسابه الرسمي على تويتر وذلك بعد أن تمت سرقته ويسعى لاسترجاع صفحته على فيسبوك.
وقال تامر عبدالمنعم: "الحمد لله تم استرجاع حسابي علي تويتر ومازال الأمر علي قدم وساق من أجل استرجاع فيسبوك".
مصطفى قمر يخطف الأنظار بألبومه «س من الناس»
استطاع الفنان مصطفى قمر أن يخطف الأنظار بعد طرحها ألبومه الجديد "س من الناس" وبرغم عدم تحقيق الأغنية مشاهدة عالية عبر يوتيوب إلا أنه كان حديث السوشيال ميديا وتصدر تريند تويتر وجوجل.
عمرو عبد الجليل يتصدر تويتر بسبب نجيب ساويرس
سطع نجم الفنان عمرو عبد الجليل بقوة عبر نافذة التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد توثيق حسابه الرسمي.
كان السبب في ذلك تغريدات عمرو المضحكة من خلال الجمع بين أكثر من مثل في جملة واحدة والاشتراك مع رجل الأعمال نجيب ساويرس في عدة تغريدات، وكذا كلامه عن الفشل والنجاح.
هل تقصد أنغام.. أصالة: صديقتي خانتني وآلمتني
نشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تدوينة تتهم فيها صديقتها بالخيانة ولم تشر أصالة إلى أسماء بعينها وهو الامر الذى اثار جدلا واسعا حيث دفع بعض متابعيها بتخمين عدد من الأسماء ولعل من أبرزها الفنانة أنغام.
بـ فستان أبيض مفتوح وشفاف.. إطلالة نانسى عجرم فى مهرجان بنزرت بتونس.. شاهد
كشفت الفنانة نانسى عجرم عن الاطلالة الاولى لها خلال حفلها اليوم ضمن فعاليات مهرجان بنزرت بتونس حيث ظهرت مرتدية فستانا أبيض مفتوحا وشفافا.
عيشي عيشة أهلك.. متابعة تسب ناهد السباعى والفنانة تعنفها بقوة
هاجمت الفنانة ناهد السباعي أحد متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث وجهت لها اتهاما بتقليد جنيفر لوبيز وأنها لا يمكن ان تصل الى مستواها الفنى.
تامر عبد المنعم يكشف عن سرقة حسابه على فيسبوك
كشف الفنان تامر عبد المنعم عن استرجاع حسابه الرسمي على تويتر وذلك بعد أن تمت سرقته ويسعى لاسترجاع صفحته على فيسبوك.
وقال تامر عبدالمنعم: "الحمد لله تم استرجاع حسابي علي تويتر ومازال الأمر علي قدم وساق من أجل استرجاع فيسبوك".
مصطفى قمر يخطف الأنظار بألبومه «س من الناس»
استطاع الفنان مصطفى قمر أن يخطف الأنظار بعد طرحها ألبومه الجديد "س من الناس" وبرغم عدم تحقيق الأغنية مشاهدة عالية عبر يوتيوب إلا أنه كان حديث السوشيال ميديا وتصدر تريند تويتر وجوجل.
عمرو عبد الجليل يتصدر تويتر بسبب نجيب ساويرس
سطع نجم الفنان عمرو عبد الجليل بقوة عبر نافذة التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد توثيق حسابه الرسمي.
كان السبب في ذلك تغريدات عمرو المضحكة من خلال الجمع بين أكثر من مثل في جملة واحدة والاشتراك مع رجل الأعمال نجيب ساويرس في عدة تغريدات، وكذا كلامه عن الفشل والنجاح.
هل تقصد أنغام.. أصالة: صديقتي خانتني وآلمتني
نشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تدوينة تتهم فيها صديقتها بالخيانة ولم تشر أصالة إلى أسماء بعينها وهو الامر الذى اثار جدلا واسعا حيث دفع بعض متابعيها بتخمين عدد من الأسماء ولعل من أبرزها الفنانة أنغام.