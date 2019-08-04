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صناع الخير: نقوم بـ تشجير وتمهيد للطرق من أجل الشكل الجمالي والحفاظ على البيئة.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:01 ص
تشجير وتمهيد للطرق
تشجير وتمهيد للطرق
محمد القاضي
قال هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن المؤسسة تقوم بعملية تشجير وتمهيد للطرق من أجل الشكل الجمالي والحفاظ على البيئة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك بعض القرى لا يوجد بها أي وسيلة للمواصلات، بسبب عدم وجود طرق جاهزة لها.

وأشار إلى أن المؤسسة سوف تعمل على توفير طرق جيدة للقرى التي تعاني من أزمة المواصلات.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن سوف يتم تجهيز القرى لتكون نموذج يحتذى به، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة هي المظلة للخدمات والمشروعات التي نقوم بها.

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