احذروا...متجر جوجل يحتوى تطبيقات خبيثة

يحتوي متجر جوجل بلاي "Google Play"، على ملايين التطبيقات المخصصة لنظام التشغيل أندرويد، وفي الوقت الذى تكثف فيه شركة جوجل جهودها لحماية منصتها من التطبيقات التى تحتوى على برمجيات خبيثة، ولكن يبدو أنها لم تنجح في ذلك.



أكتشف "لوكاس ستيفانكو" باحث البرمجيات الضارة في شركة إيسيت (ESET)، من خلال باحثًا إجراءه، أن الجزء الأكبر من تطبيقات متجر جوجل يحتوى برمجيات خبيثة.



ووفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية، إن أكثر من 205 تطبيق ضار تم تنزيل هذه التطبيقات أكثر من 32 مليون مرة، وذلك خلال شهر يوليو الماضي فقط.



وأظهر الفحص الذى أجرى لرموز ومواصفات مرتبطة ب 1.2 مليون تطبيق على جوجل بلاي، وجدت أن 2040 تطبيق مزيف يحتوي على برامج ضارة، ومجموعة أخرى مكونة من 50 ألف تطبيق شبية لأفضل 10 ألف تطبيق مشهور في متجر جوجل بلاي.



وأما بالنسبة لـ 1500 تطبيقًا مزيفًا تطلب منحها خمسة أذونات إضافية خطيرة، و1400 تطبيق يحتوي ما لا يقل عن خمس مكتبات إعلانات تابعة لجهات خارجية.



وأوضح لوكاس إن ثلاثة تطبيقات التي تحتال على المستخدمين بواسطة الاشتراك فقط تمثل أكثر من ثلث التنزيلات، بحيث تم تنزيلها 12 مليون مرة، اثنين من هذه التطبيقات تستغل المستخدمين من خلال فرض رسوم اشتراك بمبلغ 50 دولار في الأسبوع بعد إنتهاء الإصدار التجريبى ومدته 3 أيام.



فيما حمل التطبيق الاحتيالي الأخير حوالي 10 ملايين مستخدمين والذي يعرض تحديثات البرامج الثابتة لنظام تشغيل هواتف سامسونج ،بمقابل مقابل اشتراك شهرى حوالى 34.99 دولار، على الرغم من أن هذه التطبيقات يتم تحدثها بالمجان.



ويذكر أن شركة جوجل أطلقت حماية "Play Protect" عام 2017، وذلك في محاولة منها للحفاظ على أمان وخصوصية مستخدميها من أضرار التطبيقات والبرمجيات الخبيثة.

