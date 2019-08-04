جامعة 6 أكتوبر تفتتح الملتقى التوظيفى الثاني إيد على إيد

افتتحت جامعة 6 أكتوبر الملتقى التوظيفى الثانى بساحة المكتبة المركزية بميدان الحصرى تحت مسمى " ايد على ايد" .



يهدف الملتقى التوظيفى الثانى لجامعة 6 اكتوبر المقام بالمكتبة المركزية "ايد على ايد" إلى توفير فرص عمل في جميع التخصصات والمجالات لحملة المؤهلات وبدون مؤهلات .



افتتح المؤتمر الدكتور موسى إبراهيم موسى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة ، وعميد كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب ، و مصطفى عباس نائب مدير المكتبة المركزية وسط عدد كبير من الحضور .



واستمر الملتقي في تلقي طلبات الراغبين في التوظيف حتي الساعة 6 مساء من جميع انحاء الجمهورية بمقر المكتبة المركزية للجامعة.