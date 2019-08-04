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تعليم

جامعة 6 أكتوبر تفتتح الملتقى التوظيفى الثاني إيد على إيد

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:03 ص
صدى البلد
كريم عاطف
افتتحت جامعة 6 أكتوبر الملتقى التوظيفى الثانى بساحة المكتبة المركزية بميدان الحصرى تحت مسمى " ايد على ايد" .

يهدف الملتقى التوظيفى الثانى لجامعة 6 اكتوبر المقام بالمكتبة المركزية "ايد على ايد" إلى توفير فرص عمل في جميع التخصصات والمجالات لحملة المؤهلات وبدون مؤهلات .

افتتح المؤتمر الدكتور موسى إبراهيم موسى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة ، وعميد كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب ، و مصطفى عباس نائب مدير المكتبة المركزية وسط عدد كبير من الحضور .

واستمر الملتقي في تلقي طلبات الراغبين في التوظيف حتي الساعة 6 مساء من جميع انحاء الجمهورية بمقر المكتبة المركزية للجامعة.

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