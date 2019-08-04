موجز التوك شو.. مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع.. أحمد موسى يبكي على الهواء

نشر موقع " صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
البيئة تفجر مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع
قال أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع الأجناس في وزارة البيئة، إنه هناك انتشار لـ صور ثعابين طريشة ميتة في طائرة أحد الأشخاص ولكن مكان تواجدها غير واضح.
وأضاف أيمن حمادة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كل الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعية لا تحدد مكان تواجدها.
ونفى أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع الأجناس في وزارة البيئة، تواجد تلك الثعابين في منطقة التجمع الخامس ولا يوجد اسم محدد وواضح للكومباوند الذي وجد فيه الثعابين
التموين تعلن حرمان هؤلاء من الدعم أول سبتمبر.. تفاصيل
قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين؛ إن الوزارة مرت بعدة مراحل لاستبعاد المواطنين غير المستحقين للدعم؛ موضحا أننا الآن في المرحلة الرابعة لحذف غير مستحقي الدعم، وفق عدة معايير للحذف.
وأضاف مدكور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ أن كل مواطن غير مستحق للدعم سوف يتم حذفه وفقا للشروط التالية: «امتلاك الأسرة 3 سيارات، أو دفع أكثر من 100 الف جنيه ضرائب، أو امتلاك أكثر من 15 فدانًا، أو استهلاك كهرباء بقيمة تزيد عن 1000 وات».
وأوضح مدكور؛ أن كل موظف حكومي يحصل على مرتب أكثر من 15 ألف جنيه، أو وجود فاتورة تليفون بأكثر من 800 جنيه، أو دفع مصاريف مدرسية بأكثر من 50 ألف جنيه؛ سوف يتم حذفه أيضا من مستحقي الدعم لبطاقات التموين.
وأعلن مدكور أنه سوف يتم أن استبعاد كل من ينطبق عليه هذه المعايير ابتداءً من 1 سبتمبر المقبل.
باطل.. نشأت الديهي يفجر مفاجأة مدوية عن الهارب خالد أبو النجا
أكد الإعلامي "نشأت الديهي، أن الفنان الهارب خالد أبو النجا يدير صفحة "باطل" على موقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف " الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه بعد البحث تم التوصل الى أن الصفحة تدار من تركيا، والسودان ، إضافة إلى احتمالية تورط قطر أو بريطانيا مع هذه الدول.
وشن نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الفنان الهارب، قائلًا: "هو وأمثاله يتسموا بالشذوذ الفكري وغيرها من الأفكار المشينة".
أحمد موسى يبكي على الهواء..تعرف على السبب
خل الإعلامي أحمد موسى، في نوبة بكاء على الهواء أثناء الحديث عن أوضاع أهالي القرى الأكثر فقرا واحتياجا.
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحياة صعبة وفي ناس مش لاقية، وفي ناس مش بتلاقي ثمن الدواء ومش بتعرف تتعالج".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هو ده حال بلدي وإحنا مش هنكدب وإحنا عايزين شغل لإنقاذ القرى الأكثر فقرا واحتياجا".
اتفقت على 200 ألف دولار .. تسريب جديد يفضح أيمن نور
ذاع الإعلامي محمد الباز، فيديو يرصد خلافا بين أيمن نور، والممثل الهارب هشام عبد الحميد، على أجره في قناة الشرق الإخوان.
وعقب"الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، علي الفيديو، قائلا: «مسألة الفلوس عند أيمن نور مسألة قديمة».
وأوضح: «الفيديو بطله الممثل هشام عبدالحميد، وهو مشهد حقيقى علي الهواء، وهو يرفض الحصول على 150 الف دولار من أحد العاملين بالقناة.
وقال الممثل هشام عبدالحميد خلال الفيديو،: «اتفقت مع الدكتور أيمن نور على 200 الف دولار مش 150 الف».
وقام "عبد الحميد" بإجراء مكالمة هاتفية مع أيمن نور، قائلًا: «أنا اتفقت معاك على 200 الف، أنا ماليش دعوة بظروف القناة، دي آخر حلقة ليا في القناة، أنت عارف أهمية الفلوس للناس».
جاري اصطيادها.. الزراعة تكشف خطورة قرود أسوان على الإنسان
ال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم رصد مجموعة من القرود عددهم حوالي 3 قرود في محافظة أسوان، ولا نستطيع التعرف على مصدرها حتى الآن.
وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا بدأنا التنسيق مع الجهات المعنية من أجل اصطياد تلك القرود كي يتم إيداعها في حديقة الحيوانات.
وأكمل: "لا خطورة من القرود على الإنسان ولكننا نتعامل معها على محمل الجد، وهناك قوانين للتعامل مع الحيوانات البرية ويتم استخدام أدوات معينة للتعامل معها للحفاظ على الحياة البرية".
البيئة تفجر مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع
قال أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع الأجناس في وزارة البيئة، إنه هناك انتشار لـ صور ثعابين طريشة ميتة في طائرة أحد الأشخاص ولكن مكان تواجدها غير واضح.
وأضاف أيمن حمادة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كل الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعية لا تحدد مكان تواجدها.
ونفى أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع الأجناس في وزارة البيئة، تواجد تلك الثعابين في منطقة التجمع الخامس ولا يوجد اسم محدد وواضح للكومباوند الذي وجد فيه الثعابين
التموين تعلن حرمان هؤلاء من الدعم أول سبتمبر.. تفاصيل
قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين؛ إن الوزارة مرت بعدة مراحل لاستبعاد المواطنين غير المستحقين للدعم؛ موضحا أننا الآن في المرحلة الرابعة لحذف غير مستحقي الدعم، وفق عدة معايير للحذف.
وأضاف مدكور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ أن كل مواطن غير مستحق للدعم سوف يتم حذفه وفقا للشروط التالية: «امتلاك الأسرة 3 سيارات، أو دفع أكثر من 100 الف جنيه ضرائب، أو امتلاك أكثر من 15 فدانًا، أو استهلاك كهرباء بقيمة تزيد عن 1000 وات».
وأوضح مدكور؛ أن كل موظف حكومي يحصل على مرتب أكثر من 15 ألف جنيه، أو وجود فاتورة تليفون بأكثر من 800 جنيه، أو دفع مصاريف مدرسية بأكثر من 50 ألف جنيه؛ سوف يتم حذفه أيضا من مستحقي الدعم لبطاقات التموين.
وأعلن مدكور أنه سوف يتم أن استبعاد كل من ينطبق عليه هذه المعايير ابتداءً من 1 سبتمبر المقبل.
باطل.. نشأت الديهي يفجر مفاجأة مدوية عن الهارب خالد أبو النجا
أكد الإعلامي "نشأت الديهي، أن الفنان الهارب خالد أبو النجا يدير صفحة "باطل" على موقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف " الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه بعد البحث تم التوصل الى أن الصفحة تدار من تركيا، والسودان ، إضافة إلى احتمالية تورط قطر أو بريطانيا مع هذه الدول.
وشن نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الفنان الهارب، قائلًا: "هو وأمثاله يتسموا بالشذوذ الفكري وغيرها من الأفكار المشينة".
أحمد موسى يبكي على الهواء..تعرف على السبب
خل الإعلامي أحمد موسى، في نوبة بكاء على الهواء أثناء الحديث عن أوضاع أهالي القرى الأكثر فقرا واحتياجا.
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحياة صعبة وفي ناس مش لاقية، وفي ناس مش بتلاقي ثمن الدواء ومش بتعرف تتعالج".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هو ده حال بلدي وإحنا مش هنكدب وإحنا عايزين شغل لإنقاذ القرى الأكثر فقرا واحتياجا".
اتفقت على 200 ألف دولار .. تسريب جديد يفضح أيمن نور
ذاع الإعلامي محمد الباز، فيديو يرصد خلافا بين أيمن نور، والممثل الهارب هشام عبد الحميد، على أجره في قناة الشرق الإخوان.
وعقب"الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، علي الفيديو، قائلا: «مسألة الفلوس عند أيمن نور مسألة قديمة».
وأوضح: «الفيديو بطله الممثل هشام عبدالحميد، وهو مشهد حقيقى علي الهواء، وهو يرفض الحصول على 150 الف دولار من أحد العاملين بالقناة.
وقال الممثل هشام عبدالحميد خلال الفيديو،: «اتفقت مع الدكتور أيمن نور على 200 الف دولار مش 150 الف».
وقام "عبد الحميد" بإجراء مكالمة هاتفية مع أيمن نور، قائلًا: «أنا اتفقت معاك على 200 الف، أنا ماليش دعوة بظروف القناة، دي آخر حلقة ليا في القناة، أنت عارف أهمية الفلوس للناس».
جاري اصطيادها.. الزراعة تكشف خطورة قرود أسوان على الإنسان
ال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم رصد مجموعة من القرود عددهم حوالي 3 قرود في محافظة أسوان، ولا نستطيع التعرف على مصدرها حتى الآن.
وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا بدأنا التنسيق مع الجهات المعنية من أجل اصطياد تلك القرود كي يتم إيداعها في حديقة الحيوانات.
وأكمل: "لا خطورة من القرود على الإنسان ولكننا نتعامل معها على محمل الجد، وهناك قوانين للتعامل مع الحيوانات البرية ويتم استخدام أدوات معينة للتعامل معها للحفاظ على الحياة البرية".