اهم الاخبار اليوم | استدعاء أحمد وزينب.. بشرى لطلاب إعدادي.. وهؤلاء محرومون من جنة التموين

نشر موقع "صدى البلد" علي مدار الساعات القليلة الماضية عدد من الأخبار المهمة منها قمة مرتقبة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا بجانب حادث إطلاق نار في تكساس.. وأيضا بلاغ جديد ضد احمد وزينب بطلي واقعة استغلال طفلتهما وأخيرا المستبعدون من جنة التموين.. فإلي نص الأخبار.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس توجه خلال الاتصال بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.
ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال التنمية الاقتصادية.
واكد بوريس جونسون أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وعبر بوريس جونسون عن تطلعه للقاء للرئيس علي هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع الكبري G7 القادمة بفرنسا الشهر الجاري.
الت الشرطة الأمريكية إنها تتصدى لشخص يطلق الرصاص في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، اليوم السبت، وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري .
وقالت شرطة إل باسو على تويتر "الوضع مازال متطورا". ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد. ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق المدينة.
وذكرت الشرطة أن إطلاق النار بدأ بعد الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي، بينما أشار الإعلام المحلي إن عربات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.
واضطرت ثلاث شركات في المول إلى إغلاق أبوابها.
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن استجابة السيد النائب العام السريعة لبلاغ المجلس بفتح التحقيقات العاجلة في واقعة استغلال زوجين لطفلتهما ونشر فيديوهات مسيئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك" بغرض الشهرة، كما تقدم المجلس ببلاغ آخر اليوم السبت ضد المتهمين لقيامهما بنشر فيديوهين آخرين اليوم يظهران فيها الطفلة قاصدين تعريضها للخطر، حيث تم ضمه للبلاغ الأول.
وفي هذا الصدد تتوجه الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر للمستشار نبيل صادق النائب العام لاستجابته السريعة في فتح تحقيق عاجل بشأن واقعة إساءة الطفلة وتعريضها للخطر ولحرصه الدائم على انفاذ حقوق الطفل الواردة بقانون الطفل المصري والمواثيق الدولية، لافتة إلي أن النائب العام أمر بإحالة البلاغ إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا وذلك باستجواب والدي الطفلة ومواجهتهما بمضمون البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والامومة وإرسال صورة من الأوراق والتحقيقات إلى نيابة الطفل المختصة لإعمال شئونها في امر الطفلة لتعرضها للخطر وفقًا للمادتين (96 و 99 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
هبط الدولار في تعاملات نهاية اليوم السبت، إلي 16.49 جنيه بفارق قرشين منذ الأسبوع الماضي.
وسجل أدني سعر له ببنك الإسكندرية نحو 16.49 جنيه للشراء و 16.59 جنيه للبيع، فيما وصل سعر صرفه ببنوك " التجاري الدولي، المصرف المتحد، التعمير والاسكان" نحو 16.5 جنيه للشراء و 16.6 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار ببنكي قناة السويس و الأهلي الكويتي نحو 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع، و في بنوك " العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، عودة، مصر إيران" نحو 16.52 جنيه للشراء و 16.62 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار ببنوك " مصر، الأهلي، البركة، سايب، المصري الخليجي، الأهلي اليوناني" نحو 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع.
قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين؛ ان الوزارة مرت بعدة مراحل لاستبعاد المواطنين غير المستحقين للدعم؛ موضحا أننا الآن في المرحلة الرابعة لحذف غير مستحقي الدعم، وفق عدة معايير للحذف.
وأضاف مدكور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ أن كل مواطن غير مستحق للدعم سوف يتم حذفه وفقا للشروط التالية: «امتلاك الأسرة 3 سيارات، أو دفع أكثر من 100 ألف جنيه ضرائب، أو امتلاك أكثر من 15 فدانًا، أو استهلاك كهرباء بقيمة تزيد على 1000 وات».
وأوضح "مدكور"؛ أن كل موظف حكومي يحصل على مرتب أكثر من 15 ألف جنيه، أو وجود فاتورة تليفون بأكثر من 800 جنيه، أو دفع مصاريف مدرسية بأكثر من 50 ألف جنيه؛ سوف يتم حذفه أيضا من مستحقي الدعم لبطاقات التموين.
وأعلن مدكور أنه سوف يتم أن استبعاد كل من ينطبق عليه هذه المعايير ابتداءً من 1 سبتمبر المقبل.
قرر اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول الصف الاول بالثانوي العام للناجحين بالشهادة الاعدادية إلي 214 درجة، بدلا من الـ 220 درجة المقررة.
جاء ذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور وبعد دراسة متأنية من مديرية التربية والتعليم تحت اشراف محمد غطية مدير المديرية لأعداد الطلبة المقبولين للحفاظ علي المستوي العام لكثافات الفصول وحتي لا تؤثر على سير العملية التعليمية.
جاء ذلك عقب اعتماد اللواء خالد عبدالعال نتيجة لأداء امتحان الدور الثاني للشهادة الاعدادية وبلغت نسبة النجاح 88.5% حيث تقدم 25923 طالبا نجح منهم 22946 طالباً.
عقد اليوم السبت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اجتماعا بمدربي وإداريي أندرية الدوري الممتاز في مقر الجبلاية بالجزيرة.
وحضر الاجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي واللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إصافة الى اليوناني تاكيس جانيس المدير الفني لفريق وادى دجلة فضلا عن العديد من اداري الأندية أبرزهم عبد الناصر محمد ممثلا لنادي انبي.
واتفق عامر حسين مع أندية الدوري المحلي على 11 قرارا قبل انطلاق المسابقة المحلية موسم 2019 - 2020 جاءت على النحو التالي:
1- كرة موحدة لمباريات الدوري والكأس
2- قرعة غير موجهة لبطولة الدوري الممتاز
3- انطلاق الدوري يوم 19 سبتمبر 2019
4- مباراة السوبر المحلي يوم 18 سبتمبر "غير محدد خارج مصر أو داخلها"
5- توصية بعدم إقامة مباراة للفرق المشاركة بأفريقيا التي تقام خلال أسبوع واحد
6- تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالكأس يوم 16 أو 17 أغسطس
7- باقي مباريات الكاس من يوم 28 أغسطس وحتى 3 أو 4 أو 5 سبتمبر
8- رفض توصية بإيقاف اللاعب بعد 4 إنذارات واستمراره على النظام السابق
9- لا استخدام لتقنية الفيديو المساعد VAR بسبب التكلفة العالية
10- توصية بعدم إقامة مباريات أكثر من فريقين على ملعب واحد
11- توصية باستخدام نظام بطاقة المشجع لحضور الجمهور في الدوري