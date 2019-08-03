اهم الاخبار اليوم | استدعاء أحمد وزينب.. بشرى لطلاب إعدادي.. وهؤلاء محرومون من جنة التموين

نشر موقع "صدى البلد" علي مدار الساعات القليلة الماضية عدد من الأخبار المهمة منها قمة مرتقبة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا بجانب حادث إطلاق نار في تكساس.. وأيضا بلاغ جديد ضد احمد وزينب بطلي واقعة استغلال طفلتهما وأخيرا المستبعدون من جنة التموين.. فإلي نص الأخبار.













تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس توجه خلال الاتصال بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.





ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال التنمية الاقتصادية.





واكد بوريس جونسون أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.





وعبر بوريس جونسون عن تطلعه للقاء للرئيس علي هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع الكبري G7 القادمة بفرنسا الشهر الجاري.













الت الشرطة الأمريكية إنها تتصدى لشخص يطلق الرصاص في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، اليوم السبت، وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري .





وقالت شرطة إل باسو على تويتر "الوضع مازال متطورا". ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد. ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق المدينة.





وذكرت الشرطة أن إطلاق النار بدأ بعد الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي، بينما أشار الإعلام المحلي إن عربات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.





واضطرت ثلاث شركات في المول إلى إغلاق أبوابها.











