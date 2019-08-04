مش هتلف حوالين نفسك.. وزير المالية: يستعرض مزايا التأمين الصحي الشامل

أكد، وزير المالية، أن نظام التأمين الصحي الشامل يرفع العبء على المواطنين بشكل كبير من خلال التأمين على الأسر بالكامل، مؤكدًا أن العامل الذي يتقاضى مبلغاً مثلا 1000 جنيه، سيتكفل هو بدفع 1% من راتبه للتأمين الصحي، وسيقوم صاحب العمل الخاص به بدفع 3% للتأمين الصحي.





وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشخص يقوم بدفع تأمين بقيمة 3% من راتبه من أجل التأمين على زوجته إذا كانت لا تعمل، و1% لكل طفل من أطفاله من أجل تغطية كل الأسرة.





ونوّه أن التأمين الصحي الشامل يزيل عبء المواطنين وقلقهم بشأن الأموال التي ستدفع للأطباء حال مرضهم، مضيفًا: "فيه ناس ممكن تقول لو اتخصم مني الفلوس بتاع التأمين الصحي وأنا لم أُصب بأي مرض، يبقى كده الفلوس راحت عليا، لأ.. بقولهم كده تفكيرهم غلط، لأنه نظام تكافلي، كلنا بنتكفل بعض".



