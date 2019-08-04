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ري أسوان تنفذ أعمال تدبيش ترعة وادي الصعايدة بمركز إدفو.. صور

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:48 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تواصل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان أعمال التدبيش أعمال التدبيش خلف سحارة الكيلو 6,500 بترعة وادى الصعايدة بمركز إدفو شمال أسوان.

وأوضح المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الادارة العامة للموارد المائية و الرى بأسوان أن تنفيذ هذه الجهود بالتعاون مع الأجهزة المعنية يأتى ضمن خطة الإدارة لتجهيز للحفاظ على محطات الرى المختلفة من أى عوائق أو تراكمات للمساهمة فى تشغيلها بالجودة المطلوبة وذلك من خلال تنفيذ هذه الأعمال بشكل دورى ومستمر.

وتابع أن هذه الأعمال يتم تنفيذها بناء على توجيهات المهندس عبد اللطيف السعيد خالد رئيس قطاع الرى ، والمهندس رضا مهدى محمد مهدى رئيس قطاع الموارد المائية والرى للوجه القبلى ، والمهندس محمد محمد عبد الوهاب أبو السعود رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية وذلك تحت قيادة المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية بأسوان ، وأيضًا مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والرى.

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