في رحاب الله.. أمسية دينية بمناسبة العشر الأوائل من ذي الحجة في بني سويف

نظمت جمعية الشابات المسلمات بمدينة بني سويف برئاسة النائبة زينب عبدالحميد عضو مجلس الشعب الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أمسية دينية تحت عنوان " ليلة في رحاب الله" بمناسبة الإحتفال بالعشر الأوائل من ذي الحجة.



حاضر في الأمسية الدكتور مصطفى شعبان بالأزهر الشريف ، القارئ الشيخ فراج احمد ، المبتهل الشيخ عبد الله بدران وقدم لها أحمد عبد الباسط بغدادي .



تناولت الندوة التعريف بفضل العشر الأوائل من ذي الحجة وفضل الطاعات فيها.



أكد الدكتور مصطفي شعبان أن العشر الأوائل من ذي الحجة هى من الأيام التي فضلها الله، قائلا إن الله تعالى أقسم بها في قوله تعالى "والفجر وليال عشر" وتابع أنه إذا أقسم العظيم بشيء دل على عظم ومكانته وفضله.



وأضاف إنها أيام معلومات مشيرًا إلى قول الله تعالى "ويذكرون اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام"، مشيرا إلى أهمية العمل الصالح في هذه الأيام والتي يضاعف فيها العمل فيما سواها من باقي أيام السنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، "قالوا يارسول الله" ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه فلم يرجع من ذلك بشيء".



وطالب شعبان الحضور في نهاية اللقاء بأن يغتنموا الفرصة ويكثروا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام وشدد على ضرورة العمل على دعم قيم التكافل الاجتماعي والحرص على مساعدة الفقراء والمحتاجين.