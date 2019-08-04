نقل إلى المستشفى.. أزمة قلبية تداهم مدير التصوير رمسيس مرزوق

تعرض مدير التصوير رمسيس مرزوق إلى وعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث تعرض إلى أزمة قلبية.



وحضر رمسيس مرزوق افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي بعنوان "على السبرتاية" للفنان عاطف المهدي مدير التصوير السينمائي بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز منذ ايام قليلة بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.



وحرص على الحضور الفنان هانى رمزى، والدكتور سمير سعد الدين أستاذ التصوير بالمعهد العالي للسينما، ومدير التصوير المخرج محسن أحمد، والمخرج هانى لاشين، والمخرج محمد أبوسيف، وكوكبة من الفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين.



وطرح المعرض تجربة ورؤية بصرية جديدة لأول مرة في مصر من خلال تصوير بقايا البن المتعلقة في جدار فنجان القهوة، التى تتشكل من خلالها خطوطا وكتل ومساحات تحمل في طياتها رؤية تشكيلية، ومع استخدام الإضاءة تتجسد صورة فوتوغرافية، لذا يشكل المعرض عملية دمج بين التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي ذو الأبعاد الثلاثية محاكاة بالنحت في صورة واحدة.



ويضم المعرض أكثر من ٦٥ لوحة فوتوغرافية بأحجام مختلفة، ويستضيف مركز الهناجر للفنون المعرض حتى يوم ٢٨ فبراير الجاري.