الرقابة المالية: الصكوك مهمة في تمويل الشركات والهيئات

أكد الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الصكوك تعتبر من الأدوات التمويلية المهمة في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة .



وأوضح في تصريحات صحفية، أن تلك الأداة التمويلية تمثل أدوات مالية للمستثمرين، مشيرا إلي أن الهيئة تنتظر حاليا تعميق سوق المال المصري منها ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي .



وأشار الى أن الهيئة تعمل على أن يتم البدء في إصدارات الصكوك حتى تحتل مصر مكانتها في سوق الصكوك العالمي.



وأضاف أن الهيئة كانت حريصة على تقديم الدليل التعريفي "إصدار الصكوك" نموذج استرشادي للبيانات والتى يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، وفي مقدمتها توافر البيانات الرئيسية وحقوق والتزامات شركة التصكيك وبيانات كاملة عن الجهة المستفيدة من اسمها وغرضها ورأس مالها واصدارات الصكوك السابقة.