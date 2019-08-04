«مصر وأفريقيا» .. ندوة بمعرض الإسكندرية للكتاب

شهد معرض الإسكندرية الصيفى للكتاب، ندوة تحت عنوان مصر وإفريقيا بين الحاضر والمستقبل، استمرارا لفاعلياته الثقافية، والذى حرصت على إقامته هذا العام الهيئة المصرية العامة للكتاب وذلك فى الفترة من ٢٩ يوليو الماضى وحتى ٨ أغسطس الجاري بمعرض أرض كوتة بالشاطبى.





شارك في الندوة الدكتور فتحى أبو عيانة، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الأسكندرية، والدكتور عبد السلام أبو قحف، أستاذ إدارة الأعمال الدولية بكلية التجارة جامعة الأسكندرية.



أدارت الندوة الكاتبة الصحفية ومديرة وحدة المرأة وقضايا المجتمع هبه عبدالعزيز .



أشارت هبه عبد العزيز خلال الندوة الى أن مصر قد قامت خلال المؤتمر الوطنى السابع للشباب والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام السابقة بتخريج الدفعة الأولى من شباب البرنامج الرئاسى الأفريقى وتم الاحتفال ل ١٠٠ من شباب افريقيا لتأهيلهم ككوادر صف ثانى فى سابقة تعد الأولى من نوعها.



سلطت الندوة الضوء على معاناة القارة الإفريقية على مدار تاريخها، وتم التأكيد كذلك على أهمية إفريقيا بالنسبة لمصر ومدى ضرورة وجود التكامل المصري العربي الأفريقي والعمل على توحيد الصف وزيادة وجود فرص حقيقية للتعاون البناء والتمسك بالمصالح المشتركة وإعلاء قيم السلام العادل والشامل وإحترام خصوصيات وثقافات الشعوب الإفريقية.