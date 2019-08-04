ظهر في الخليج.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف أسباب انتشار الاستروكس.. فيديو

قال اللواء سامح الكيلاني مساعد وزير الداخلية ووكيل جهاز مكافحة المخدرات الأسبق، أن مخدر الاستروكس ظهر في مصر منذ 4 سنوات كبديل للحشيش والبانجو.



وأكد الكيلاني، خلال حواره لبرنامج الافوكاتو للدكتور ايمن عطا الله، عبر قناه القاهرة والناس 2 أن المدمن لجأ إلى الاستروكس بديلا للحشيش بسبب انخفاض سعره بجانب أن حالته المزاجية تعادل 100 ضعف الحالة المزاجية للحشيش، اما السبب الثالث أن مخدر الاستروكس لا يظهر في تحليل المخدرات لأنه مركب من مكونات كيميائية.



وأشار وكيل جهاز مكافحة المخدرات الأسبق، إلى أن مخدر الاستروكس اول ظهوره في دول الخليج ونزل تدريجيا مصر وكان عبارة عن كيس بحوالي 5 جرام، مشيرا إلى أنه تم ضبط 2 طن من مخدر الاستروكس خلال العام الماضي.