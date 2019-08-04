البترول: 14 مليار جنيه استثمارات بـ12 مشروعا خلال عام

تسعى وزارة البترول خلال العام الجاري، وتحديدا منذ أول العام الحالي حتي النصف الأول من العام المقبل، تشغيل 12 مشروعا بقطاع الغاز الطبيعي والزيت باستثمارات تبلغ 14 مليار جنيه.



ذكر تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدي البلد" على نسخة منه، عن استهداف توصيل الغاز الطبيعي لـ1.5 مليون وحدة سكنية علي مستوي المحافظات والمناطق الاكثر احتياجا بعد الوصول للاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز والوصول إلي 61.9 مليون طن خلال العام المالي الجاري.



وأوضح التقرير أن الوزارة تسعى لزيادة صادرات الغاز إلى 12 مليون طن بنهاية العام المالي الجاري، بعد أن سجلت نحو 850 ألف طن في العام المالي 2017/2018.