ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة صناع الخير تشكر «على مسئوليتى».. وأحمد موسى: البرنامج ملك الناس.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:44 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
محمد القاضي
وجّه هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، الشكر لبرنامج "على مسئوليتي"، لإتاحة الفرصة لعرض مجهودات المؤسسة في خدمة المواطنين.

وقال "عبدالفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": «البرنامج بيعمل الخير دائماً ويتيح الفرصة لعرض مجهودات الخير».

وعقب "موسى"، قائلا: «هذا البرنامج ملك الناس وجميعنا نعمل لصالحهم».

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إلى إن المؤسسة تقوم بعملية تشجير وتمهيد للطرق من أجل الشكل الجمالي والحفاظ علي البيئة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ترشيحاتنا

مصرى ولا أجنبي.. حكام مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

نشرة أخبار البرلمان.. تعرف على موعد إصدار قانون تراخيص البناء .. وأول تحرك برلماني بخصوص انتشار الطريشة فى التجمع الخامس

مباراتا الزمالك ذهابا وإيابا أمام بطل الصومال بالقاهرة.. اعرف الملعب والموعد

اخبار الفن.. سرقة تامر عبد المنعم.. نانسى عجرم بـ فستان شفاف.. ومتابعة تهين ناهد السباعي

سيارات إسعاف تدهس مواطنا أمام بوابة مستشفى كفر سعد بدمياط.. شاهد

اليوم.. الأهلي يفتتح غرف ملابس فريق الكرة على الطراز العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور

افتتاح بطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم بمشاركة مصر..صور

ببدلة شعبان عبد الرحيم.. زينة تثير الجدل علي الانستجرام