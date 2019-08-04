مؤسسة صناع الخير تشكر «على مسئوليتى».. وأحمد موسى: البرنامج ملك الناس.. فيديو

وجّه هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، الشكر لبرنامج "على مسئوليتي"، لإتاحة الفرصة لعرض مجهودات المؤسسة في خدمة المواطنين.





وقال "عبدالفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": «البرنامج بيعمل الخير دائماً ويتيح الفرصة لعرض مجهودات الخير».





وعقب "موسى"، قائلا: «هذا البرنامج ملك الناس وجميعنا نعمل لصالحهم».



