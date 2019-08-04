شاهد.. تبادل إطلاق نار يثير الرعب داخل مول في ولاية تكساس الأمريكية

قال رئيس أركان عمدة مدينة إل باسو بولاية تكساس، إن عدة أشخاص قتلوا، السبت، في حادث إطلاق نار بالولاية الأمريكية.



وبحسب موقع الفيديوهات "لايف ليك"، تم الإبلاغ عن وقوع عشرات الضحايا في حادث إطلاق النار، وتبادلات الشرطة إطلاق النار على منفذي الحادث في منطقة سيلو فيستا مول.



وقال مسؤول الولاية إن وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي في الباسو استجابوا للحادث.











