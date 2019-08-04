استشاري علاج إدمان: المبيدات الحشرية وسم الفئران أهم مكونات الاستروكس.. فيديو

قال الدكتور خالد الدباغ استشاري علاج الإدمان، إن فكرة تصنيع الاستروكس في الولايات المتحدة جاءت في الأساس من أجل علاج إدمان الماريجوانا.



وأضاف الدباغ خلال حواره لبرنامج "الافوكاتو" للدكتور أيمن عطا الله، عبر "قناة القاهرة والناس 2" أنه عند دخول الاستروكس لمصر تمت إضافة بعض المواد الكيميائية مثل مواد المبيدات الحشرية وسم الفئران والمواد التي تستخدم كمهدئ للحيوانات مما يجعل ادمانها احد الطرق السريعة للموت.



وأشار الدباغ، إلى أن مخدر الاستروكس له آثاره الجانبية، تبدأ بشلل لتعاطي المدمن جرعة كبيرة وتشنجات بالجسم تؤدي إلى الموت في الحال.



وأوضح استشاري علاج الإدمان، أن الأعراض الاولي لمتعاطي الاستروكس هو الاتساع في العين واصفرار في الوجه، قائلا: "من يلاحظ من احد أفراد الأسرة هذه الأعراض علي أحد يتم التصرف الصحيح والتوجه إلى الطبيب فورا".

