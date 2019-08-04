مدير معبد الأقصر لـ صدى البلد: تمثال رمسيس الثاني في منتهي الجمال..والخواجات بيتصوروا معاه.. صور

قال أحمد عربي مدير عام معبد الأقصر، تعليقا على الانتقادات التي تعرضوا لها بسبب ترميم واستكمال تمثال رمسيس الثاني أمام المعبد، إنه لا توجد أخطاء في أعمال الترميم، مضيفا: "هي البلد كلها ما بقاش وراها غير التمثال".



وأكد عربي لـ صدي البلد: "التمثال عن عبارة عن شوية حجارة مكسرة علي الأرض، وقمنا بتجميعها واعدنا تركيبها مرة أخري، مشيرا إلي أن القطع الأثرية الأصلية في التمثال 14 قطعة والباقي تم إستكماله.



وقال: "لون التمثال كانت به بعض الأخطاء في الترميم الأول، وهذه الأخطاء ليست في القطع الأصلية، بل في الأجزاء المستكملة حديثا التي قمنا بها، أي أن اللغط في الإستكمالات وأصلحناها، وحاليا التمثال في منتهي الجمال بعد ما تلافينا السلبيات السابقة خاصة اللون وعدم تناسب بعض الأجزاء في الكتل غير الأصلية للتمثال".



وأردف: "الأجزاء الأصلية في التمثال سليمة، وهو بحالة جيدة حاليا، والخواجات كلهم بييجوا يتصوروا جنبه والناس كلها مبسوطة بالتمثال، وهذا يؤكد أن العمل الذي تم حاجة روعة، وكل رؤساء البعثات الأثرية زاروا التمثال ومبسوطين جدا منه، وبذلنا جهدا كبيرا في هذا العمل".



جدير بالذكر أن التمثال تعرض لسخرية بسبب ما أثير عن أخطاء الترميم وعيوب في تمثيل حجم وشكل الذراعين وظهرا بشكل غير سليم، ثم ظهرت عيوب في منطقة البطن التي ظهرت بشكل منتفخ بوضوح، مما أثار السخرية وشبه البعض التمثال بتماثيل إخناتون المعروفة بوضعية البطن الممتلئ والأفخاذ العريضة.



كما ظهرت نقبة "رداء" التمثال التي يرتديها الملك بشكل طويل للغاية ولا تناسب التمثال ولا منحوتات رمسيس الثاني المشابهة، كما أن هناك عدم تماثل في حجم الساقين والقدمين مع باقي نسب التمثال، وأرجع البعض هذه الأخطاء لعدم وجود دراسة متأنية للتمثال وأجزائه قبل البدء في العمل.



وفجر مصدر أثري مفاجأة حول فكرة إعادة بناء التمثال من البداية، حيث إن الكتل الأصلية الباقية من التمثال لا تتجاوز 15% منه، بما يعني أن نسبة الاستكمالات الحديثة بلغت ما يقرب من 85% من التمثال، وهو ما يخالف اتفاقيات حماية التراث العالمي الموقعة عليها مصر وأسس الترميم وصيانة الآثار، التي حددت نسبة الاستكمالات الحديثة بما لا يتجاوز 40% من أصل الأثر بأي حال من الأحوال، وما زاد عن ذلك يفقد الأثر صفته الأثرية.