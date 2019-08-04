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محافظات

مديرية أمن المنيا تعتمد حركة رؤساء المباحث للمراكز والأقسام

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:18 ص
صدى البلد
ايمن رياض
اعتمدت مديرية أمن المنيا حركة رؤساء المباحث للمراكز والأقسام، وتضمنت استمرار المقدم عمرو حسن رئيسا لمباحث العاصمة والمقدم أحمد يسري رئيسا لمباحث مركز المنيا والمقدم علاء جلال رئيسا لمباحث مركز ملوى والرائد أحمد لبيب رئيسا لمباحث شرق سمالوط، والرائد الحسيني الشاروني رئيسا لمباحث غرب سمالوط.

تعيين الرائد أحمد سامي رئيسا لمباحث مطاي
الرائد عبد الرحمن شعبان رئيسا لمباحث بني مزار
الرائد أحمد درويش رئيسا لمباحث العدوة
المقدم محمود شلقامي رئيسا لمركز مغاغة
المقدم محمد عصمت رئيسا لمباحث ابو قرقاص
تعيين الرائد أحمد الصاوي رئيسا لمباحث بندر ملوي
المقدم احمد الصفطي رئيسا لمباحث ديرمواس

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