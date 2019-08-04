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محافظات

لجنة المرأة بـ وفد الفيوم تطلق حملة جسمي ملكي

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:12 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
أطلقت لجنة المرأة بحزب الوفد بالفيوم برئاسة علا عبد الجواد وباشراف عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا للحزب باطلاق حملة (جسمي ملكي).

تهدف الحملة إلى توعية الأطفال إلى أهمية المحافظة على أجسامهم وتوعيتهم ضد خطر التحرش بهم والأمور الواجب اتخاذها اذا تعرضوا لذلك.

زارت اللجنة من خلال الحملة العديد من القري بالمراكز منها مركز سنورس ومركز اطسا و بالحضانة الإسلامية بالحادقة
وقالت علا عبد الجواد رئيس لجنة المرأة بالمحافظة اننا نسعي لحماية الطفل عن طريق نشر تلك التوعية في السن الصغيرة ونسعي في الفترة القادمة لتوعية الأمهات بطرق التعامل مع الطفل إذا تعرض لذلك وأن الحملة تجد تفاعل كبير وترحيب من الأمهات.

قالت رشا عادل عضو لجنة المرأة اننا نسعي للتوعيه كوسيلة للحماية أفضل من أن ننتظر العلاج بعد حدوث الواقعه.

وأضافت ميرفت يونان عضو لجنة المرأة بالمحافظة أننا نستخدم لغة بسيطة وسهله يفهمها الأطفال في السن الصغيرة وتناسب عقولهم ونجد منهم تفاعل كبير.

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